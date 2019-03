«Contra estos equipos hay que estar los 90 minutos bien y no lo hemos hecho» Imanol cosecha su primera derrota, pero asegura que «esto no cambia nada, solo pienso en ganar al Sevilla» BORJA OLAZABAL Domingo, 3 marzo 2019, 22:22

La racha no podía ser eterna. Imanol no había perdido en ninguno de los diez encuentros en los que se había sentado esta temporada en el banquillo de la Real, ocho de liga y dos de Copa, pero el Atlético ha cortado la buena trayectoria del técnico oriotarra. Un 0-2 sin discusiones que ha descubierto una nueva sensación al entrenador, la de la derrota.

Imanol Alguacil ha comentado al término del choque que «no va a cambiar nada. Después de cada partido lo que hacemos es pensar en el siguiente y pensar en ganarlo, que es lo que vamos a hacer esta semana. Intentar preparar bien el próximo encuentro para ganarle al Sevilla».

Del partido ha explicado que «hemos tenido veinte minutos tontos y ellos los han aprovechado. Es una pena y estamos dolidos porque hemos salido bien al campo, hemos mostrado mucha personalidad en el tramo inicial, pero en el final de la primera parte hemos estado mal. Recibir dos goles como los que hemos recibido hace daño».

Ha señaldo también que «a pesar del resultado, en la segunda parte hemos salido bien, el equipo ha sido positivo, pero no hemos encontrado el gol, que podría haber cambiado algo. Pero ellos se han cerrado bien y en eso son de los mejores. Su entrenador también lo ha dicho, que no han estado cómodos en varias fases y han tenido algunas dudas, pero para ganar a un equipo como el Atlético hay que estar 90 minutos bien y no lo hemos hecho. No creo que hayamos tenido esa sensación de querer y no poder, pero sí es verdad que después de sus dos goles ha sido muy difícil. Sabemos que hay que hacer muchísimas cosas bien para sacar estos partidos y nos han faltado algunas. No hemos estado acertados en los metros finales y, aunque lo hemos intentado hasta el final, no lo hemos logrado . Pero una cosa os voy a decir siendo sincero, hasta pasado el minuto 80 he pensado que se podía».

Una de las primeras decisiones que ha tenido que tomar ha llegado por culpa de la lesión en el primer tiempo de Willian José. El delantero brasileño se ha lesionado y el técnico se ha visto obligado a sustituirlo. Tenía dos opciones, Juanmi o Bautista, y se ha decantado por la segunda. «Sabemos lo importante que es, pero cuando pasa algo yo siempre pienso que algo así da una oportunidad a otro. Podía entrar Bautista o Juanmi, dos jugadores que están trabajando muy bien durante la semana. En el partido contra el Girona el que entró fue Juanmi y esta vez ha sido Bautista. Por cómo habíamos preparado el partido, creo que era la mejor opción».

Europa tendrá que esperar

Teniendo en cuenta los resultados que se habían dado, la Real ha vuelto a tener la opción de colocarse en puestos europeos, pero tendrá que esperar. Al menos, los guipuzcoanos siguen dentro de ese grupo de candidatos a conseguir uno de los billetes con premio.

En ese sentido, Imanol no ha escondido que «estar en esos puestos europeos tiene que ser la consecuencia del trabajo bien hecho. Esto es lo de siempre. Esta vez no ha podido ser porque hemos tenido un rival que nos lo ha puesto difícil y que en veinte minutos malos que hemos hecho se ha llevado los tres puntos, así que como he dicho antes, nos toca pensar en el Sevilla. Ellos no están en un buen momento, pero tampoco nos podemos fiar».