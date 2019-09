El equipo luchó y lo intentó hasta el final Moyá despeja a córner un cabezazo de de Jong MANU REINO ALBERTO LÓPEZ Lunes, 30 septiembre 2019, 07:41

Habíamos escuchado a Imanol decir que quería ver qué personalidad sacaba el equipo en el Sánchez Pizjuán y la verdad es que el inicio no pudo ser mejor. El equipo saltó al campo haciendo presión arriba, sabiendo que el Sevilla venía de dos derrotas dolorosas. Todos esos temores se les multiplicaron a los locales en el minjto tres. Januzaj hizo de Odegaard con una asistencia maravillosa y Oyarzabal sigue en estado de gracia de cara al gol. Al Sevilla se le aparecieron los fantasmas. A partir de ahí, la Real tuvo 15 minutos muy tentadores. El Sevilla no podía y el cuadro txuri-urdin estuvo volando con buenas salidas de balón, llegadas y ocasiones. Se veía que podía llegar el 0-2 y que la Real se podía acostar líder.

Hasta el minuto 18. El partido empezó a cambiar con una jugada brillante y el golazo de Nolito, aunque tengo dudas de si el jugador estaba en fuera de juego. A partir de ahí, llegó el momentos de sufrir, de remar, de aguantar. El Sevilla tomó la manija del partido y tuvimos muchos problemas para defender las subidas de Reguilón por la izquierda y Navas por la derecha. El Sevilla se vino arriba y no enlazamos posesiones largas para desmontar su verticalidad. No nos dejaban salir más por pérdidas nuestras que por su presión.

En la segunda parte el Sevilla salió fortísimo. Nos sorprendió en intensidad. No se conformó con el empate. A los dos minutos ya se veía que la Real quería pero no podía y que el rival daba la sensación de ser más fuerte. Imanol gastó los tres cambios y modificó el sistema. Utilizó un rombo dejando a Merino por delante de la defensa. Para bien o para mal el partido se iba a romper, con la mala fortuna de que el Sevilla se puso con el 3-1 poco después de que Willian José tuviera el 2-2. Me quedo con la pelea hasta el final. Fue una pena irse de vacío porque el equipo dio una buena imagen quitando esos minutos que estuvo a merced del rival.