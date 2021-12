«El equipo encontrará el camino para volver a ganar, hay que tener confianza»

Jokin Aperribay admitió que el equipo «no pasa por el mejor momento» pero reclamó confianza en un grupo que lo «está haciendo de forma extraordinaria» para volver a encontrar la buena línea. «Haría mal si entrara en valoraciones puntuales. El equipo lo está haciendo de forma extraordinaria y va a encontrar el camino de volver ganar y estaremos arriba. Siempre que este equipo ha necesitado ganar como en la final de Copa, en Miranda o más recientemente en El Sadar, lo ha hecho, así que tranquilidad. Tenemos un equipo muy muy joven que lo está haciendo fenomenal y un cuerpo técnico que también lo está haciendo fenomenal. Vamos a tener confianza», dijo en la rueda de prensa final.

En este marco no descartó reforzar el equipo en invierno si los técnicos así lo consideran. «Todavía no hemos tenido esa reunión porque jugamos miércoles-domingo, pero los técnicos saben que si hiciera falta, se hará».

Y lo mismo en el Sanse, en el que confesó que sí «se está barajando la posibilidad» de reforzarlo en el mercado invernal con el objetivo de escapar de los puestos de descenso. Toda ayuda será poca. «Sabemos que no ha hecho buen tiempo en las últimas semanas y que han coincidido partidos del primer equipo y el Sanse, pero pedimos que el aficionado vaya a apoyarles».

LAS CLAVESJANUZAJ«Hemos tenido una reunión sincera. Ojalá pueda quedarse. ¿Qué falta? Esto es así»VALORACIÓN DE LA JUNTA«Es bueno para la junta que sea tranquila. Vamos a pelear por el futuro porque la Real se lo merece»CIERRE DE ANOETA«Hemos identificado a un chaval de 16 años y a otro de 12. Queremos hablar con ellos»

Entre esas tareas por abordar está también la renovación de Januzaj. Aperribay desveló que ha existido una reunión «sincera» reciente con su agente y que ahora se está a la espera de una respuesta. «Ojalá pueda quedarse. ¿Qué falta? Las conversaciones son así».

En su comparecencia posterior a la junta, el presidente reiteró la satisfacción que le produce que la Real cuente hoy con más de 37.000 socios. «La respuesta de las personas está siendo extraordinaria. Que hayamos aumentado en un 50% el número de socios desde que iniciamos la remodelación de Anoeta es extraordinario para el presente y futuro de la Real».

Se le pidió que abordara lo que supone para la Liga el acuerdo con CVC. «Desde la mirada de la Liga insisto en que refuerza la situación patrimonial de las clubes. A mí me gustaría que exista una identificación de los clubes con sus aficiones y acuerdos como este refuerzan ese nexo. Me parece muy importante porque nos jugamos situarnos en los nuevos canales de distribución, el proceso de digitalización... Son pasos que no los podemos dejar para quince años sino que hay que abordarlos ahora. Entender el fútbol español con decisiones que se toman lejos no me gusta. Éste es un momento importante para el futuro».

Negó que exista un conflicto entre clubes en relación a este acuerdo con CVC e insistió en que lo que hay que hacer es «reflexionar dentro de la Liga» y también en el seno de la Federación porque «se juega mucho en este tipo de acuerdos. Es muy importante para la Federación saber dónde se van a tomar las decisiones del futuro».

¿Anoeta se queda pequeño?

Ante el crecimiento en el número de socios, era fácil preguntarle al presidente si el estadio se ha quedado pequeño. No dijo ni que sí ni que no y optó por poner en valor el ambiente que se genera en cada partido. «Pues creo que no, espero que no. El ambiente que se está generando es extraordinario y esa comunión hay que impulsarla. Ojalá se quede pequeño».

Confesó, eso sí, que es una «agradable noticia» que se haya alcanzado una cifra tan alta de socios en tan poco tiempo. «Era de los convencidos de que iba a ocurrir. Hay que tener en cuenta que ha habido una pandemia. La respuesta de la afición ha sido extraordinaria. La pena es que el año pasado no pudo estar en el campo y no pudo ir a Sevilla. Estoy seguro de que la Real va a vivir momentos muy buenos en el futuro».

Se le recordó que por primera vez en mucho tiempo no se le había preguntado por el primer equipo en la junta. «Es bueno para la Real que sea así, que la junta sea tranquila». A lo que añadió una frase que constata que hay Aperribay para rato: «Vamos a pelear por el futuro porque la Real se lo merece». Ante la falta de asientos en Anoeta para responder a la petición de nuevos socios, Aperribay incidió en que más allá de pensar si el estadio se ha quedado pequeño o no, la Real «tiene que crecer sumando siendo dueña de su futuro. La Real tiene que seguir dando pasos, tiene que incidir en la cantera. Vienen muy buenas jugadores. Debemos juntar generaciones, saber sumar, poniendo capas. Invertimos mucho en el campo del fútbol y nos ha tocado la pandemia. Patrimonialmente lo pudimos aguantar con una gestión prudente. La Real tiene que seguir ese camino».

Repitió como ya había hecho a preguntas de los accionista que existe riesgo de cierre del estadio si se repite el lanzamiento de objetos al terreno de juego. «Hemos tenido multas y avisos. Pedimos por favor que se deje de hacer. Lo que estamos viviendo en la grada lo llevábamos añorando mucho tiempo. El pulmón del Reale Arena –en alusión a la grada Aitor Zabaleta–, verles de espaldas, es una maravilla. Son hábitos que se convierten en ritos preciosos, por eso conductas que se salen de ahí no nos llevan a ningún lado. La respuesta de las personas que han repudiado esos lanzamientos ha sido estupenda. Por de pronto tenemos a una persona identificada que tiene 16 años y a otra, la que echó un objeto al árbitro, que tiene alrededor de doce años. Estamos investigando para hablar con ellos».