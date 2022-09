He estado en Old Trafford pero no viendo a la Real. No fue posible. El paritorio y la pandemia fueron los responsables. Una pena porque es un campazo y apetece ver a tu equipo ahí. No tan monstruoso como el Bernabéu o el Nou Camp, pero con una mística y una leyenda mayor. Eso me pareció y eso que fui a animar al equipo visitante. O por lo menos

Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión