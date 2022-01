Esperó sentado, sin prisa y con una sonrisa de oreja a oreja a que Remiro acabara de responder. Cuando le tocó su turno, Imanol lo hizo como siempre. «Necesitábamos un partido redondo para ganar. Merecíamos una noche así, inolvidable, para el equipo y la afición. El partido fue bueno, siendo superiores y justos vencedores, aunque ha habido un par de detalles que podíamos mejorar, tiene mucho valor lo que hemos hecho».

Subrayó que «era importante hacer ese primer gol. Hemos sido superiores». Sobre el fondo de armario realista argumentó que «feliz por ellos pero también me acuerdo de los que no han jugado, estamos orgullosos y están entrenando a un gran nivel». Zubimendi se marchó con las «mismas molestias» y Ryan «pasó mala noche».

Respecto a los incidentes en los prolegómenos, pidió «perdón, me da pena porque esa no es nuestra afición y lo hemos demostrado después en el campo, donde han estado con respeto y eso hay que destacarlo». Y respecto al no saludo con el técnico argentino, que recriminó a Imanol los incidentes, aclaró. «A Simeone le he deseado suerte».

Finalmente y sobre lo cerca que vuelve a estar la Real de una final, Imanol piensa únicamente en «Getafe, no más allá».

Simeone, enfadado

Diego Simeone se mostró disgustado por la derrota. «El único camino para mejorar es la confianza». La lectura que hizo fue de «un partido duro, tuvimos la de Carrasco que pudo ser gol pero cambió todo». El conjunto rojiblanco atraviesa por una «dinámica que no es buena y que hay que pensar en positivo». Otra vez volvieron a cometer errores impropios y el argentino piensa que «el fútbol es continuación, cuantos más errores haces más lejos estás de ganar».

Mario Hermoso se quejó del arbitraje al término del partido. «No entiendo nada», recriminó.