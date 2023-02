Me gustaría poder decirle al lector que sigo con atención todos los entrenamientos de la Real cada día, que analizo cada tarea y presencio la evolución de los jugadores. La de aquellos que intentan salir de lesión y la de los recién incorporados en el grupo. Que veo una competitividad feroz, a la vez que sana, por el puesto. Que nadie quiere quedarse atrás. Desafortunadamente es imposible.

El cuadro txuri-urdin desarrolla prácticamente la totalidad de su preparación a puerta cerrada, en la más estricta intimidad de Zubieta y es imposible tener una prueba visual de lo que sucede en las instalaciones de puertas hacia dentro. Tan solo se permite observar los primeros quince minutos normalmente en la víspera del partido. Únicamente da tiempo para ver varias carreras de los realistas y un par de ejercicios de calentamiento. Algún circuito de pases, rondos y poco más.

Insuficiente para hacerse a la idea de la intensidad a la que se trabaja una vez se retiran las cámaras. No es un mito, los entrenamientos con Imanol son exigentes. La exigencia la marca el oriotarra y este no consiente que ninguno de sus pupílos caiga en la relajación. Lo reconocen los propios protagonistas. Imanol mete caña a diario, a pesar de que no todas prácticas se desarrollen al mismo nivel de carga.

El concepto de baño y masaje no existe en la actual Real. No hay más que remontarse a el entrenamiento del pasado sábado, víspera del encuentro contra el Valladolid, para comprobar que no el equipo no levanta el pie del acelerador incluso a 24 horas de un partido. Mohamed-Ali Cho ha sido la última víctima de la impetuosidad con la que se emplean los futbolistas blanquiazules normalmente. El francés había regresado dos días antes al grupo tras recuperarse de un latoso esguince en el tobillo izquierdo y en el último ensayo de la semana recibió una fuerte entrada de un compañero que le provocó una torcedura esta vez en el tobillo derecho.

Así funcionan las cosas. O lo tomas o lo dejas. La intensidad de los entrenamientos es lo que ha llevado al equipo a la tercera posición en Liga y a la clasificación directa para los octavos de final de la Europa League después de terminar como primero en el mismo grupo que el Manchester United. La misma intensidad que posibilita empatar en el Santiago Bernabéu y perder por la mínima con uno menos en el Camp Nou.

La misma energía que, por otro lado, también puede ocasionar problemas físicos en la plantilla tal y como sucede ahora. Estaremos de acuerdo en que si colocamos ambos factores en la balanza pesará bastante más la fantástica situación deportiva. Merece la pena.

Sin móvil en Zubieta

La Real también llegó a desplegar un juego soberbio con Eusebio, pero ese equipo se fue cayendo al poco tiempo. La era de Imanol solo la supera la Real de los ochenta. Ni Krauss, ni Denoueix, ni Montanier lograron mantener la competitividad de los realistas tantos años consecutivos. Entiendo que mucha culpa de ello la tiene el trabajo diario de Zubieta, ese que no vemos.

En una comparecencia llevada a cabo al término de la pasada temporada, Olabe explicaba que tan solo hay tres personas que puedan seguir de manera habitual los entrenamientos sin pertenecer al cuerpo técnico: el propio director de fútbol, su mano derecha Erik Bretos y Jokin Aperribay. Tienen que cumplir además una condición, no llevar el móvil.

Así es como Imanol quiere que se desarrollen los entrenamientos. Los resultados refuerzan su método. Mientras la Real siga ganando la enfermería quedará en segundo plano y no habrá debate en torno a los entrenamientos.