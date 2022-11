Remiro, Carlos Fernández, Brais Méndez, Silva y Zubimendi no se ejercitan con el grupo

La Real Sociedad ha llevado a cabo este viernes el primer entrenamiento al completo tras la victoria conseguida el miércoles en el Sánchez Pizjuán. Imanol ha contado con 21 futbolistas para la práctica, en la que se han ausentado jugadores como Remiro, Brais Méndez, Silva, Carlos Fernández y Zubimendi.

Quien sí que ha estado presente en la sesión ha sido Take Kubo. El japonés es el único realista que acudirá al Mundial de Catar después de que Luis Enrique no haya incluido a ningún txuri-urdin más en la lista de la selección. El nipón no estará disponible para el estreno copero del domingo (19.00) contra el Cazalegas ya que se unirá a la concentración del combinado japonés con permiso del club.

Los realistas han seguido con mucha atención la comparecencia de Luis Enrique en la que daba a conocer la convocatoria para el Mundial, a través de un móvil en el mismo campo Z-7 de Zubieta antes del comienzo del entrenamiento. Pablo Marín, cuya renovación se ha hecho oficial esta mañana hasta 2027, se ha ejercitado como uno más esta mañana.