La mejor noticia en el día previo al partido entre la Real Sociedad y el Barcelona (21.30 horas) no se ha dado en cuanto al aspecto meteorológico, pero sí en el deportivo, ya que Imanol ha contado con la plantilla al completo y la misma que la del lunes y martes, a excepción de los lesionados Oyarzabal, Barrenetxea, Carlos Fernández y Monreal. Djouahra, Ander Martin y Ayesa han sido los potrillos que se han entrenado con el primer equipo.

Un gran diluvio no ha evitado que el cuadro txuri-urdin haya saltado al campo para hacer las actividades habituales antes de la sesión: rondos, charla del míster, carreras continuas y primera toma de contacto con el balón. Salvo que se den contratiempos en forma de lesión a lo largo de este miércoles, la lista de convocados no parece que vaya a cambiar respecto al fin de semana en el choque contra el Betis. El único que no estaría es David Silva, por la expulsión que sufrió los béticos.

Barrenetxea ya corre

Mientras salían los jugadores realistas al campo, Ander Barrenetxea se ejercitaba al margen en el José Luis Orbegozo con carreras continuas y algún ejercicio de movilidad. El donostiarra sigue superando fases de su recuperación después de que se lesionara ante el Alavés en Mendizorrotza en el primer partido del año.