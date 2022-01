La Real ha retomado este lunes el trabajo en Zubieta con la habitual sesión de recuperación para quienes fueron titulares el domingo contra el Getafe y un entrenamiento más exigente para quienes no jugaron o lo hicieron en los últimos minutos. Ninguno de los que no pudieron competir el fin de semana por molestias físicas se ha entrenado en el reducido grupo que ha dirigido Imanol. Martin Zubimendi no se ha recuperado aún de sus molestias musculares y se ha ejercitado hoy en solitario con la vista puesta en poder incorporarse al grupo a lo largo de la semana. También se ha ejercitado al margen del grupo Aihen, con una lesión en el gemelo.

Por su parte, Nacho Monreal ha seguido con su plan individualizado aunque su regreso al grupo está cerca. Hoy ha seguido con su habitual sesión de trabajo específico y apura los plazos para unirse al equipo durante el mes de febrero. Carlos Fernández también ha trabajado como lo viene haciendo durante las últimas semanas, quemando etapas en su larga recuperación, aunque las sensaciones son positivas.