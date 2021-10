Real Sociedad La Real completa el último entrenamiento antes de viajar a Madrid Imanol no ha llamado a Cristo Romero para la sesión de hoy, por lo que las opciones para el lateral izquierdo se reducen a Gorosabel y Pacheco

La Real ha completado esta mañana su última sesión de entrenamiento previa al partido que mañana jugará en el Wanda Metropolitano con todos los futbolistas que viajaron a Graz, excepto Zubimendi lesionado en la cadera derecha en el encuentro del jueves, más Illarramendi y Diego Rico. Tanto el mutrikuarra como el burgalés se han ejercitado con normalidad.

Imanol ha echado mano de los potrillos del Sanse Lobete, Valera y Turrientes, pero no ha llamado al entrenamiento a Cristo Romero, lateral izquierdo del filial que podía entrar en las quinielas para la convocatoria teniendo en cuenta que Aihen Muñoz no viajará a Madrid por sanción. Así las cosas, las opciones para ocupar su puesto se reducen a Gorosabel, que pasaría al flanco izquierdo de la defensa como lo hiciera en la segunda parte del partido contra el Mallorca, y Pacheco, central zurdo que también ha solido ejercer de lateral.

Caras de alegría y la moral por las nubes en Zubieta, aunque Imanol no ha querido que los suyos se relajen y ha exigido intensidad sobre todo a quienes no jugaron el jueves. En los primeros circuitos de pases y ejercicios físicos, el míster ha llamado la atención a sus jugadores por la falta de velocidad y ha subrayado que los que no tuvieron minutos en Graz debían apretar más.