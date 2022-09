Europa League «No daría por malo un empate contra el Manchester United» La gran imagen ofrecida por la Real Sociedad frente al Atlético ha animado a los aficionados blanquiazules de cara a la visita a Old Trafford

Último aviso para los pasajeros destino a Mánchester. A primera hora de este lunes los aficionados de la Real Sociedad pasaban a recoger sus entradas para el estreno europeo de este jueves (21.00 horas) en Old Trafford, después de que la entidad blanquiazul anunciara ayer que hoy ofrecía una nueva oportunidad para aquellos que reservaron un billete la semana pasada y no fueron a recogerlo el viernes.

Es el caso de Iñaki, socio tolosarra de la Real, que «tenía hecha la reserva, pero no cogía la entrada porque no tenía buena combinación de vuelos». Tras asegurarse la forma de viajar a Mánchester, se ha decidido finalmente por ir hoy a la taquilla del Reale Arena a por su entrada.

Será su primer viaje europeo para animar a la Real, y, aunque tenía la «ilusión de ir a Roma», tampoco le parece un mal destino Old Trafford. «En el año de la Champions no pude ir, pero esta vez sí», reconocía con su entrada en la mano. «Hay que ser ambiciosos, pero la Real está haciéndose todavía. Si se puede rascar un empate no lo daría por malo», concluía.

A Luis Larburu le sucedía lo mismo. Este socio y accionista de Urnieta también había reservado una entrada, pero no pudo cerrar la manera de viajar hasta tierras inglesas hasta hoy. No será su primera experiencia continental, ya que también ha acompañado a la Real en Moscú, Alemania e Italia. «Después del buen partido contra el Atlético, espero un empate por lo menos», deseaba este aficionado.

Taquilla abierta hasta las 20 horas

Iñaki Mendiluce, socio de Zumarraga, ha sido el primero en adquirir su entrada esta mañana y viajará junto a su padre y hermano al 'Teatro de los sueños'. «Ayer leí en el periódico que sacaban más entradas a la venta y le dije a ver si íbamos a la aventura. Mi hermano ha tenido que ir a renovar el pasaporte», indicaba, mientras enseñaba los billetes a los reporteros gráficos. «El partido contra el Atlético nos incentivó. Vamos a vivir la experiencia con la ilusión renovada», finalizaba.

La taquilla de Anoeta estará abierta este lunes hasta las 20 horas. El club puso a la venta 3.200 entradas, de las cuales hubo 2.107 solicitudes. Hoy se podrán adquirir esos mil tickets sobrantes a un precio único de 43 euros y no hará falta ser socio para hacerse con uno.