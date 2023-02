Toda victoria es importante y la cosechada este lunes en el RCDE Stadium no deja de serla por mucho que se sufrió en los últimos compases tras el arreón final de los pericos. «Me voy feliz por los tres puntos pero triste porque no se puede acabar así después de pasar por encima del Espanyol», valoró en primera instancia el técnico oriotarra, quien repitió en más de una ocasión que se marchó «contento a medias», ya que «hemos ganado pero hemos sufrido y teníamos que haberlo finiquitado con 0-5».

Continuó después con su particular lectura de encuentro. «Ellos no estaban en el mejor momento y por ello jugaron con nervios. Nosotros hemos estado prácticamente por encima en casi todo el partido, pero les hemos dejado con vida en los últimos diez minutos», expuso enfadado. Desconocía el motivo. «A veces es difícil encontrar la razón, pero lo que está claro es que hemos dejado vivo al Espanyol. Aquí hasta que no se pita, hay vida», recordó de cara a lo que viene. Para los medios televisivos explicó que podía haber sido «fruto de la relajación». Hasta el 2-3 «hemos hecho un partido muy serio. Era justo ese resultado ya que hemos generado ocasiones, incluso para hacer algún gol más. Aun así, podíamos haber evitados sufrir esos minutos innecesarios», insistió el entrenador txuri-urdin con los minutos finales.

Valoró mucho la labor de Oyarzabal y Kubo. «Los dos han estado muy bien. Mikel va a ir cogiendo el punto bueno a nivel fisico y de confianza según pasen las semanas pero aún le queda porque llevaba mucho tiempo fuera. Conociendo a Mikel se va a poner fuerte. A Take ya lo veis, desde el inicio está dando un nivelazo rodeado de buenos jugadores. No solo ellos, todos están a un gran nivel», desgranó. También se alegró por Illarra, que «está a un gran nivel físico» y alabó el compromiso de un Zubeldia que «jugó un partidazo infiltrado. Jugadores como esos quiero yo en el campo», declaró. A Zubimendi «se le ha ido el tobillo, esperemos que no sea grave», confío. «Otro esguince sería el colmo ya...».