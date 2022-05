El enemigo en casa

Algo hemos debido hacer mal en otra vida los amantes del fútbol para merecernos semejante castigo. Entre Tebas y Rubiales se han empeñado en cargarse este juego. La ocurrencia de LaLiga de echar el telón al campeonato en la medianoche del domingo –como se alargue el descuento algún partido concluirá el lunes– ha sido el último despropósito de una larga lista que amenaza con agotar la paciencia de los aficionados.

Si algo demostró la pandemia es que el fútbol sin público no tiene sentido. La repercusión social es su verdadera razón de ser y el fervor con el que se vive desde la grada. Lo que sucede en la cancha queda muchas veces en segundo plano. Por eso la final de Copa es el partido del año, porque es la única vez en que dos aficiones compiten en igualdad de condiciones en un estadio dando un colorido y un ambiente que no hay en ningún partido de Liga.

Ahora mismo, la Premier y la Bundesliga nos golean como competición en todos los frentes. En seriedad organizativa, eficiencia y generación de recursos. Han conseguido vender un producto moderno respetando a las televisiones y la naturaleza del fútbol. Por eso los aficionados llenan los estadios cada jornada y miles de seguidores visitantes viajan cada fin de semana. Entradas a precios asequibles y buenas localidades hacen de cada encuentro una fiesta cuando aquí muchos parecen un funeral. Por no haber, en muchos campos no hay ni grada de animación o la ubican en un córner.

La Liga ha perdido un 17% de público esta temporada y la ocupación media de los estadios baja al 57%

De las gradas visitantes, mejor ni hablar. Auténticas jaulas en el palomar, casos de Camp Nou o Villarreal, con mamparas sucias que apenas te dejan ver lo que sucede en el césped. Y con un cupo de entradas tan reducido que hablar de derbis cuando solo hay 300 aficionados del rival suena a chiste.

Importan tan poco los aficionados que la Real juega en Sevilla, por ejemplo, y LaLiga manda las entradas visitantes a San Sebastián para que las distribuya en exclusiva el club impidiendo que los realzales andaluces y de alrededores las puedan adquirir allí en taquilla. Una liga que no genera desplazamientos superiores a los 1.000 aficionados foráneos es una liga de tercera.

El tiro de cámara. Claro que el principal problema no es el desplazamiento de los visitantes –una cuestión de ambiente más que otra cosa– sino la fidelización de los locales. Con el Athletic peleando por Europa el Barria registró un 70% de ocupación. En Getafe se dieron cita 13.000 aficionados para ver al Barcelona cuando el Nurember-Schalke de la segunda alemana reunió a 50.000. En Balaídos los 10.000 de siempre. En Levante, con desplazamiento de seguidores vitorianos, 12.000, y en Mallorca, jugándose la vida, 18.000. Según un informe de '2Playbook', el campeonato ha perdido un 17% de público este curso con una ocupación media de los estadios del 57% –la de Anoeta es del 75%–. Y más que va ir bajando como LaLiga siga así.

Eso sí, desde hace unos años, decidió sancionar a los clubes en cuyos estadios no apareciesen las tribunas llenas en el tiro de cámara. Si hay que vender un producto atractivo a China y Estados Unidos no pueden aparecer cuatro y un tambor en televisión porque en el país que organiza la Super Bowl se te mueren de risa.

El caso es que el domingo se avecinaba un partido de los grandes en el Reale Arena para despedir la Liga con la visita del Atlético. La cita reunía todos los ingredientes: fiesta para celebrar la Europa League, opción de ser quintos, rival atractivo al que ganar... El lunes apenas quedaban mil entradas en taquilla. Hasta que viene LaLiga y lo dinamita todo, fijando el horario para las diez de la noche. Un insulto a la inteligencia y a los aficionados. Así que lo que se presumía una fiesta por encima de los 35.000 aficionados se quedará en un partido desangelado para seguir desde casa porque al día siguiente hay que ir a trabajar. Qué alejados viven de la realidad quienes ponen estos horarios...

¿Para cuándo un plante? Al despropósito se le une la falta de coherencia de Tebas y sus amigos. Todos los partidos en los que haya algo en juego se disputarán a la vez, anunciaron. Pues bien, la Real pelea por ser quinto con el Betis y éste juega el viernes en el Bernabéu. Aquí se me ocurre otra pregunta. Si ya somos equipo de Europa League y el Atlético de Champions, ¿por qué tenemos que estar sujetos al horario de los dos partidos que se juegan Europa del Villarreal y el Athletic? Te dicen que porque el Atlético se juega la tercera plaza con el Sevilla. ¿Y la Real no lo hace con el Betis?

Esto no se solucionará hasta que los aficionados no se planten, pero LaLiga sabe que nunca se van a organizar. ¿O sí? Decisiones así merecen que nadie vaya al campo el domingo. Al fin y al cabo, los deberes están hechos y el año que viene viajaremos por Europa. Ya hay movimiento de abonados en las redes sociales que anuncian que no piensan ir a Anoeta y no van a ceder sus pases. Los aficionados son parte del fútbol y deben defender sus derechos. Nadie lo va a hacer por ellos.