Una marcha menos que otros días

Miguel González San Sebastián Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Domingo, 17 de diciembre 2023, 18:19 | Actualizado 19:56h. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Cuando lo das todo y aún así no es suficiente no se puede despreciar el empate. Más si es con la portería a cero, te han invalidado tres goles –bien anulados–, has dado dos postes y vienes de hacer un esfuerzo supremo en la Champions ...

Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión