Empacho de merengue

Raúl Melero Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Una realada. Pero no del equipo txuri-urdin. Sino del madridista. Tantas veces que nos hemos tirado de los pelos porque nos ha marcado el Sandro de turno, o que Lee Chun Soo ha pegado un larguero, o que rezamos para que Griezmann no tenga el día contra el equipo que le formó. Y hete aquí que marca Take a su exequipo. Y nos da igual que no lo celebre. Aunque el samurai después de envainar su katana se tira al césped imbuido por la grada que se tiene que retener y contener para no bajar y abrazar al nipón. Todo el mundo, o casi todo, le quita la guinda al rascacielos de merengue. En casa de los Barrenetxea no pasa eso, porque Ander tenía preparado un fin de fiesta épico para la enfervorizada hinchada blanquiazul.