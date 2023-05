La emotiva carta de despedida de Illarra: «Nunca es fácil decir adiós a aquello que amas»

«No es un día fácil este para mí. (...) Recuerdo al niño de 11 años que llegó a Zubieta... Ni en el mejor de los sueños se hubiera imaginado todo lo que ha pasado». Son solo algunas de las frases que el capitán de la Real Sociedad, Asier Illarramendi, ha incluido en su carta de despedida como txuri-urdin después de que este miércoles se haya hecho oficial que el de Mutriku y la Real separarán sus caminos a final de esta temporada. Con 33 años y más de 250 partidos disputados con la elástica realista, abandona emocionado uno de los referentes de la última década en el club.

Y lo ha hecho con una carta manuscrita que el propio jugador se ha encargado de subir a sus redes sociales. Un folio en euskera, lleno de emoción y en el que Illarra ha volcado toda la pasión que siente por la familia txuri-urdin y el agradecimiento a familia, amigos, compañeros y afición de la Real.

«Tengo sentimientos contrapuestos, pero soy consciente de la decisión que he tomado. Me voy con pena por dejar mi vida, mi casa, mi familia y mi corazón, pero estoy orgulloso por todo lo que he logrado». Illarra se acuerda de la familia y también de la afición: «Gracias por el ánimo y respaldo. Esa ha sido mi mayor victoria», explica.

El jugador de Mutriku finaliza diciendo que «ha sido un placer. Gracias Real».

Lee íntegra la carta de Asier Illarramendi en euskera:

Kaixo familia txuriurdina,

Imaginatuko dezuten bezela, neretzako, gaurkua ez da egun erreza.... Inoiz ez da erreza agur esatia maitxe dezun horri. Asko kostatu zaidan arren eta bihotzian mina ematen didan arren hartutako erabakixak, pentsatzen det momentu egokixa dala albo batera pausu bat eman eta gaztiei bidea uzteko.

Sentimentu kontrajarrixak ditxut, baina konsziente nai hartzen deten erabakixakin. Alde batetik penaz noa, nere bizitza, nere etxia, nere familixa, nere bihotza, hemen geratzen direlako baina bestalde, oso harro sentitzen nai egin eta lortutako danagaitxik.

Azken urte hontan, asko gogoratu naiz 11 urterekin lehen aldiz Zubietara joan zan haur rubixito hartaz. Haur hark bere amets ederrenian ere ez zoan imaginatuko, bizi izan duen guztixa bizitzia posible izango zanik, eta 22 urte ta gero, hemen eongo zenik gutun hau idazten. Beraz, bihotz-bihotzez eskerturik nago Realeko familixa guztixai.

Bereziki eskertu gure presidente den Jokinei, nerekiko izan doan konfiantzagaitxik. Futbol zuzendarixai, Robertori. Gure entrenatzaile Imanoli eta bere staff osoari. Baita urte guzti hauetan lagundu eta ondoan izan ditudan mediku, fisio, prestatatzaile fisiko, utilero, sukaldari, prentsa arduradun... guztiei. Eta nola ez, neri taldekideei eman didaten laguntza eta ikasketagaitxik Milaesker denoi!

Zuekin ere ezin ahaztu realzaleok, eskerrik asko zuei ere urte guzti hauetan eman didazuen animo, babes eta maitasunagaitxik, neretzako garaipenik haundixena dudarik gabe hau da. Nire kuadrilla ere aipatu nahiko neuke ta eskerrak eman, hor eotiarren beti.

Ta eskerrak ematen ezin naiz ahaztu familixaz.

Mila esker Ama, milaesker Aita, egindako sakrifizio danagaitxik zenbat kilometro, pazientzia, sufrimendu. Harro zuetaz beti hor egon zeatelako nere albuan. Mikell, beste zutabe garrantzitsu bati, anaixa denen gainetik jartzeagaitik Etxeko fanatiko danei.

Mikeli, beste zutabe garrantzitsu bati, anaixa denen gainetik jartzeagaitik Etxeko fanatiko danei amona, altxona, ixeba Josebe... Mertzi denoi.

Eta nola ez Leirei, momentu zailetan bera izan delako argi bakarra.

Mila esker Erreala, plazer haundi bat izan da.

Illarra

Y su traducción al castellano:

Hola familia txuri-urdin

Como imaginaréis, para mí el de hoy no es un día fácil. Nunca es fácil decir adiós a aquello que quieres. Pese a que me ha costado mucho y me duele en el corazón, pienso que es el momento adecuado para dar un paso a un lado y dejar paso a los jóvenes.

Tengo sentimientos encontrados, pero soy consciente de la decisión que he tomado. Por un lado me voy con pena, porque mi vida, mi casa, mi familia, mi corazón se quedan aquí. Por otro me siento muy orgulloso por todo lo que he hecho y he logrado.

Este último año me he acordado mucho del niño rubito que llegó con 11 años a Zubieta por primera vez. Ni en sus mejores sueños aquel niño se imaginaba que iba a ser posible vivir todo lo que yo he vivido y que 22 años después, estaría aquí escribiendo esta carta. Así que de corazón, gracias a toda la familia txuri-urdin.

Especialmente quiero agradecer al presidente por la confianza depositada en mí. Al director de fútbol Roberto. A nuestro entrenador Imanol y a todo su staff. También a todos los médicos, fisios, preparadores físicos, utilleros, cocineros y gente de prensa. Gracias a todos. Y como no, a mis compañeros por todo lo que me han ayudado y enseñado. Gracias.

No puedo olvidarme de los realzales. Gracias por todos los ánimos, el apoyo y el cariño que me habéis dado. Para mí el mayor triunfo es sin duda este.

Quiero mencionar también a mi cuadrilla, por estar siempre ahí.

Y no puedo olvidarme de la familia. Gracias ama, aita por todos los sacrificios, por todos los kilómetros, por la paciencia, el sufrimiento… Estoy orgulloso porque siempre habéis estado a mi lado.

A mi hermano Mikel, el otro pilar importante, por poner a su hermano por encima de todo. A todos los fanáticos de casa: amona, aitxona, tía Josebe… Gracias a todos.

Y como no, a Leire, porque en los momentos difíciles ella ha sido la única luz.

Gracias Real. Ha sido un gran placer.

Illarra.