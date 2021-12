El elogio de Javier Clemente a Arguiñano sobre el campo de la Real Sociedad

¿Sabes lo que dice Javier Clemente sobre el campo de la Real Sociedad? Quizá te sorprenda saber que el exentrenador de la Real y el Athletic, entre otros equipos, guarda muy buenas palabras sobre el Reale Arena. En realidad, no tenemos las declaraciones concretas pero la fuente es fiable. Nada más y nada menos que Karlos Arguiñano, uno de los cocineros más populares,

Y es que Arguiñano, que acaba de publicar un libro de recetas, y Clemente se conocen desde hace muchos años. En este caso, la conexión tiene que ver con Zarautz. Y, claro, entre conversación y conversación, entre comida y cena, salen comentarios. Salen confesiones. Algunas, seguro, irreproducibles. Pero otras, sorprendentes. Como la que tiene que ver con la Real Sociedad. ¿Con el club? ¿Con su historia? ¿Con algún jugador en concreto? No, con el campo txuri-urdin.

Lo cierto es que el feudo de la Real Sociedad ha registrado una metamorfosis. No sólo es más moderno, más acogedor, más atractivo y más grande, sino que su ambiente es de primera categoría. Cuando antaño no destacaba precisamente -no hablamos de Atocha- por eso. Es precisamente lo que Arguiñano confiesa en el vídeo que adjuntamos: «Javi, que es muy amigo mío, me decía el otro día que el Reale Arena es el mejor campo de la Liga. ¿Por qué lo dice? Por la grada Aitor Zabaleta, que sigue el partido de pie y se mueve todo el rato. Mientras, en los demás campos, la gente está sentada y tranquila».

Arguiñano también aprovecha la coyuntura realista, en posiciones top en Liga y compitiendo en la Europa League, para mostrar su orgullo por el actual equipo: «Tenemos un gran entrenador y unos grandes jugadores. Creo que tenemos la mejor camada de jugadores desde que nos proclamámos campeones de Liga. Y tenemos la mayor cantidad de chicos y chicas futbolistas y con carrera».