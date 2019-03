Fútbol Elizegi: «No sé si Remiro irá a la Real Sociedad o al Espanyol y, además, no me preocupa» Encuentro amistoso disputado entre el Eibar y el Athletic, con Remiro defendiendo los palos del club vizcaíno. / Athletic El presidente del Athletic asegura que el portero, que suena para el conjunto txuri-urdin, no quiere seguir en el club vizcaíno IKER MENDIA Martes, 26 marzo 2019, 17:19

«No sé si Remiro irá a la Real Sociedad o al Espanyol y, además, no me preocupa. Lo que sé es que no quiere estar en el Athletic». Así de tajante se ha mostrado Aitor Elizegi, presidente del conjunto vizcaíno. El nuevo máximo mandatario del Athletic ha hablado del guardameta, que suena para reforzar la portería de la Real Sociedad, en una entrevista concedida a 'TeleBilbao'. «Remiro tiene que mirar por sus intereses».

Elizegi sabe de primera mano que Remiro no quiere continuar en el Athletic. «Espero que si Jokin Aperribay se ha dirigido a Remiro lo haya hecho en los términos que marcan la ley y el fair-play», ha continuado. «Remiro estuvo mal asesorado. Podía haber disfrutado de la camiseta negra con el escudo del Athletic y el número uno en San Mamés. Aunque puede que se sienta fuerte para triunfar lejos del Athletic». Eso sí, Elizegi ha querido dejar claro que Remiro sigue «entrenando potente, integrado con sus compañeros y participando del grupo» a pesar de no estar gozando de minutos.