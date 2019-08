Encuesta Elige el once ideal de la Real Sociedad para enfrentarse al Athletic La Real Sociedad visita el viernes a las 22.00 horas San Mamés, uno de los encuentros marcados en rojo en el calendario de LaLiga EL DIARIO VASCO Miércoles, 28 agosto 2019, 16:37

Tras el empate en Mestalla y la victoria en Son Moix, la Real Sociedad se presenta en el derbi de San Mamés con elobjetivo de seguir por el buen camino. En las dos primeras jornadas Imanol Alguacil ha repetido once en las dos primeras jornadas. ¿Qué cambiarías para el partido ante el Athletic? ¿Cuál es tu once inicial? Participa en esta encuesta y elige a tu once realista para la tercera jornada liguera. Antes del partido compartiremos con todos vosotros qué jugadores ha elegido la afición.