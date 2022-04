Nadie se fía de un Elche con piel de cordero

Cuidado con los partidos ante el Elche que los carga el diablo. Sobre el papel parece un compromiso asequible porque el cuadro ilicitano no atraviesa una buena racha, con cuatro derrotas en las cinco últimas jornadas, y por su condición de conjunto que pelea por la permanencia, algo que está haciendo de maravilla porque a pesar de todo mantiene un colchón de seis puntos con la zona de descenso. Pero las últimas experiencias en estos enfrentamientos directos han sido más duras de lo esperado.

El 26 de septiembre pasado la Real Sociedad le ganó por un ajustado 1-0 en Anoeta en un encuentro resuelto al final por Oyarzabal tras aprovechar un grave error defensivo de Enzo Roco en un balón en largo de Igor Zubeldia. Pero recordarán que en la primera parte el Elche estrelló un balón en el palo por medio de Benedetto tras una jugada de Mojica y que Lucas Pérez se plantó solo ante Remiro y la echó fuera con todo a favor. Anoeta se quedó en silencio. Más allá de Real Madrid y Villarreal, los únicos que han ganado en el Reale Arena, no ha habido muchos equipos que hayan tenido dos ocasiones tan claras en San Sebastián.

Si nos remontamos algo más atrás en el tiempo vemos que el 7 de mayo, también en Anoeta, se dio otro triunfo bastante engañoso (2-0) porque los dos goles llegaron en los últimos minutos después de que el Elche jugará con diez todo el partido. Y aún así defendió muy bien y planteó una muralla defensiva que la Real solo consiguió romper a balón parado con un córner botado por Januzaj que fue cabeceado por Aritz Elustondo.

Por otro lado, las experiencias con público en el Martínez Valero no han sido demasiado satisfactorias. Es cierto que la pasada temporada los de Imanol golearon a puerta cerrada (0-3) al inicio de curso, pero en la 14/15 la Real mordió el polvo (1-0) con un golazo de Jonathas y un año antes no fue capaz de pasar del empate (1-1) en el partido del regreso ilicitano a Primera División, y eso que venía de ganar 0-2 en Gerland al Olympique de Lyon en la ida de aquella previa de Champions. Así que ganar es factible, faltaría más, pero no parece que vaya a resultar ningún paseo.

Con Merino y Januzaj. La gran noticia en la expedición blanquiazul es la mejoría experimentada por Merino, que evoluciona positivamente de la fractura del dedo meñique del pie izquierdo que se produjo el 27 de febrero ante Osasuna. Desde entonces ni se había ejercitado con normalidad, ya que el club decidió reservarle entre semanas para tenerle disponible en los partidos. Casi sin entrenar jugó contra Mallorca, Real Madrid, Alavés y Sevilla. Hace tres semanas en el Pizjuán su participación se limitó a la primera hora de juego y el lunes frente al Espanyol, a los últimos 25 minutos. Ya lo hizo sin necesidad de ser infiltrado y ello, unido al descanso por el parón internacional a finales de marzo, ha hecho que se encuentre mejor. El viernes se unió al trabajo con el resto de sus compañeros y hoy podrá echar una mano en un partido que puede acercar a la Real mucho más a Europa.

También será de la partida Januzaj después de que no pudiese enfrentarse al Espanyol por estar sancionado, ya que venía de ver la quinta tarjeta contra el Sevilla. Su regreso supone otro balón de oxígeno para el ataque txuri-urdin estando Oyarzabal y Barrenetxea lesionados. Ello da más margen de maniobra a Imanol para plantear el encuentro y más fondo de armario en los cambios en las posiciones de vanguardia con cinco futbolistas de garantías, ya que además de Isak, Portu, Sorloth y el propio Januzaj, también está de dulce Nais Djouahra como demostró el pasado lunes.

Una Real en buen momento. Además, el mejor argumento del cuadro txuri-urdin para hoy es que lleva tres meses notables en la Liga con 22 puntos sumados en doce jornadas. Solo Barcelona, Real Madrid y Atlético han conseguido más en este parcial desde que arrancó 2022, lo que demuestra la fiabilidad de los de Imanol. Fuera de casa también ha recuperado algo el tono con el triunfo el 2 de marzo en Mallorca (0-2) y el empate sin goles de hace tres semanas en el Pizjuán después de estrellar dos balones en la madera en una segunda parte sobresaliente.

Ahora tiene una buena oportunidad de afianzar su ventaja sobre sus dos inmediatos perseguidores después de que estos se tuvieran que ver las caras ayer en Villarreal.