FC Barcelona y el Camp Nou. El sorteo de Copa celebrado este viernes en Las Rozas tenía catorce posibilidades diferentes y sin duda que a la Real Sociedad la suerte le deparó la peor combinación posible. Por la entidad del rival, por el escenario maldito y por la clara mejoría del equipo de Xavi, la Real de Imanol tiene el más difícil todavía. Debe eliminar al Barça (miércoles, 21.00h., Movistar) para acceder a las semifinales de Copa en un lugar tétrico para los recuerdos txuri-urdin puesto que los realistas no ponen una pica en la Ciudad Condal desde 1991 cuando aquel equipo dirigido por Javier Expósito regresó a San Sebastián con los tres puntos tras superar al conjunto culé por 1-3 con doblete de Aldridge y otro tanto de Atkinson. Si hay algún año propicio para conseguir la machada sin duda que es este. Sin contar lo que suceda hoy en Vallecas, la Real acumula ocho triunfos consecutivos y llega en plena forma a uno de los partidos de la temporada.

El guipuzcoano de pro, reservado y pesimista a casos iguales por naturaleza, refuerza su tesis al echar un vistazo a las estadísticas históricas. Es como si en ese inmenso campo con capacidad para 105.000 espectadores los que van de azul y blanco se hiciesen pequeños. El rojo de la derrota inundaría cualquier gráfico encima de estas líneas teniendo en cuenta que de las últimas 30 visitas al Camp Nou la Real no ha ganado ninguna. Con partidos ligueros y coperos, los txuri-urdin solo rascaron un punto en la campaña 94/95 después de que un postrero gol de Ander Imaz en el minuto 89 sellara el definitivo 1-1. Y es que además, durante las últimas tres décadas, la Real no solo acostumbra a perder en el Camp Nou, lo hace con una contundencia desesperante. Dos 5-0, un 4-0, un 5-2, dos 4-1...

En estos treinta partidos la sangría de goles en contra ha sido importante. En treinta partidos contra el Barcelona el portero realista ha tenido que recoger 78 veces el balón de su portería, lo que supone una media de 2,6 goles por partido, mientras que perforar la meta de los culés resulta una tarea complicada. En los mencionados compromisos solo se ha conseguido 17 veces, o lo que es lo mismo, una pobre media de 0,56 tantos por partido. Va siendo hora de romper la maldición del Camp Nou. De todos los integrantes que forman la plantilla de la Real tan solo Illarramendi (1990) y David Silva (1986) habían nacido en aquel lejano 1991.

Los de Imanol se deben agarrar al extraordinario partido de cuartos en el Santiago Bernabéu (3-4)

«Tenemos escudo»

Si bien hay otro precedente copero que tampoco sonríe a la Real, la parroquia txuri-urdin todavía arde de rabia cuando recuerda las semifinales de la campaña 13/14 con Jagoba Arrasate en los banquillos. González González se cargó la eliminatoria en el Camp Nou cuando no señaló un clarísimo penalti de Mascherano sobre Carlos Vela en el minuto 42 que además conllevaría la expulsión del argentino. El trencilla, para culminar su nefasta actuación, expulsó por doble amarilla a Iñigo Martínez un minuto después mientras que en la segunda parte no hizo lo propio con una falta de Busquets sobre Zurutuza que debió suponer la segunda cartulina. El culé, además, le mandó literalmente «a la mierda» y González González no tuvo agallas para mandarle a la caseta. En el partido de vuelta, con un arbitraje no tan escandaloso pero igual de perjudicial, Jagoba Arrasate dejó aquella frase de «tenemos escudo» después de que los suplentes del Barcelona se rieran en la cara de algunos futbolistas realistas. Simplemente por aquella eliminatoria, la Real debería salir la semana que viene con el cuchillo entre los dientes.

La batalla, al menos, tiene ciertas similitudes con uno de los mejores partidos de la Real en la Copa del Rey. Imanol Alguacil y gran parte del bloque que la semana que viene se presentará con ganas de plantar cara en el Camp Nou ya sabe lo que es conquistar otro de esos templos del fútbol español. La plantilla se debe agarrar a ese inolvidable 3-4 en el Santiago Bernabéu con un derroche de buen juego, lluvia de goles espectaculares y un saber sufrir que nos hacen pensar que la Real tiene opciones de eliminar al Barcelona. Aquella vez el Real Madrid era el claro favorito a superar la eliminatoria, pero Zinedine Zidane entendió que podía rotar algunos jugadores en Chamartín e introdujo a pocos habituales como Areola, Nacho, Brahim Díaz o James Rodriguez. El resultado, una exhibición realista que llevó al equipo a semifinales de Copa del Rey.

Goleadas Además de caer, la Real lo hace con contundencia; acumula 78 goles en contra y solo 17 a favor

En esta edición, el Barcelona necesitó ir a la prórroga para superar al modesto Intercity en dieciseisavos mientras que en octavos sí que superó con solvencia al Ceuta, equipo de 1ª RFEF. Xavi ha alineado a jugadores suplentes como Pablo Torre, Kessie, el traspasado Memphis o el portero Iñaki Peña, aunque se espera que tiré de la tropa habitual para la batalla del miércoles. ¿Es complicado ganar en el Camp Nou? Por supuesto. ¿Imposible? Ni mucho menos. A por el más difícil todavía.