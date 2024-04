La Real Sociedad, tranquila ante la marcha de Azkune

El Diario Vasco Martes, 16 de abril 2024, 10:52 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

La marcha de Ekain Azkune al Athletic no ha pillado de sorpresa a la Real Sociedad, ya que el delantero de Errenteria de 23 años acaba contrato en junio y no tenía cabida en el Sanse la próxima temporada al no ser sub-23.

Álex Petxarroman