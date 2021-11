Imanol Alguacil «¿Dudas? Ninguna. Lo que no era normal era no perder en 17 partidos» Imanol Alguacil se muestra confiado pese a la derrota ante el Mónaco y entiende que «seguimos en una buena dinámica porque no nos pasaron por encima y pudimos ganar el partido»

La Real Sociedad ya está en Barcelona preparando el encuentro liguero ante el Espanyol, y desde allí, el jefe del vestuario Imanol Alguacil ha disipado cualquier tipo de dudas. El equipo está bien, porque «a pesar de la derrota ante el Mónaco por momentos fuimos mejores y pudimos ganar el partido, no nos pasaron por encima». Preguntado por si el equipo puede llegar a dudar por perder, el oriotarra sonrió. «¿Dudas? Ninguna. Lo que no era normal era no perder en 17 partidos y contra semejantes rivales. Sabíamos que la derrota iba a llegar, no queríamos que fuese ésta porque queríamos ganar, pero este equipo tiene las ideas muy claras. No nos va a afectar en nada, todo lo contrario», trató de tranquilizar el técnico.

Un Imanol que no podrá contar con Silva y Merino para un periodo de tiempo. Parece que tanto Isak como Zubeldia están en condiciones de medirse al Espanyol. «Igor, aunque queda el último entrenamiento, está entrenando bien y estaría en condiciones de jugar, veremos cómo le responde el tobillo a Isak en el entrenamiento de hoy. Los que no están son David y Merino, pero el resto han recuperado todos bien», hizo repaso de la enfermería.

Pese a las dos importantes bajas por lo que suponen en el centro del campo, el oriotarra está convencido que su equipo puede responder a ellas. «No voy a buscar excusas a las bajas, no me gustan los entrenadores que las buscan por lesiones u otro tipo de causas. Es fútbol», remarcó, añadiendo que «tenemos que convivir con ello así como con otros aspectos deportivos, los que estamos disponibles lo afrontaremos. El año pasado hubo un tiempo en el que unos y otros no estuvieron y el equipo fue capaz de competir», resumió.

Sin Merino ni Silva el centro del campo de la Real sufre. Pero Imanol Alguacil entiende que tiene recursos suficientes como para paliar las dos ausencias. «Siempre estamos pensando y dándole vueltas a cambiar matices dependiendo del rival, pero no porque hayan parado bien a Merino y Silva en los últimos partidos, porque les han perseguido por dentro. No es la primera vez que sucede», avisa. El entrenador entiende que en Mónaco «no estuvimos acertados de cara a gol pero no porque no encontráramos a la gente de dentro. Cuando ellos están sujetos hay otros que están más liberados, y tenemos que encontrarlos», analizó.

Januzaj, Oyarzabal o Navarro, las alternativas

Al menos hasta Navidades, la columna vertebral de la Real tendrá dos vértebras menos. Imanol ya piensa en cómo recomponer su medular. «Januzaj podría ser una alternativa por dentro, tenemos que valorar el aspecto físico de todos, también de cómo juega el rival. Janu sí que lo puede hacer bien por dentro, también Mikel, Navarro... alternativas hay». El míster no descarta «cambiar de sistema, es lo bueno que tenemos, hay jugadores muy buenos y te permite modificar cosas, a ver por qué optamos», apostilló.

Imanol elogió al Espanyol, rival de mañana en Cornellá. «Es un equipo que juega muy bien, pero que al igual que como el Valencia o Mónaco también es muy físico. Tienen gente como Pedrosa, Vidal, Embarba, Raúl de Tomás, todos los de dentro que da igual quien juegue; Darder, David, Yangel... son buenos y tienen mucho nivel. Va a ser exigente como ya se lo hizo pasar mal al Barcelona, pero como todos los partidos de liga».

Precisamente, ese buen encuentro de los pericos pese a perder el derbi, no cree «que les haya reforzado demasiado, no les hacía falta porque están haciendo una gran temporada. Compitieron bien y en el segundo tiempo tuvieron ocasiones como para ganar con los dos palos de Raúl de Tomás, pero creo que no les hacía falta hacer ese partido para reforzarse. Tienen mucho poderío con una buena plantilla», sentenció.