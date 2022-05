Ander Guevara (Vitoria, 1996) jugó 20 minutos en Vallecas después de tres meses sin apenas tener oportunidades. Desde la eliminatoria de Copa ante el Betis el 3 de febrero solo había disputado la primera parte de Mallorca y el descuento contra el Barcelona. El gasteiztarra prioriza lo colectivo sobre lo individual y a pesar de las malas sensaciones que dejó el último partido no duda de que la Real estará en Europa.

– La Real de la segunda parte nos dejó muy preocupados...

– Nosotros tampoco estamos contentos con el partido que hicimos. La intención era ganar en Vallecas y coger aire respecto a los equipos que nos siguen en la clasificación. Creo que hicimos una buena primera mitad y que el resultado al descanso fue incluso corto para los merecimientos del equipo y las ocasiones que tuvimos.

– ¿Y qué sucedió después?

– En la segunda parte perdimos el control del partido, el Rayo mejoró mucho y nos tuvimos que conformar con solo un punto.

– ¿Pero por qué dio la Real semejante bajonazo?

– Se juntó que el Rayo jugó muy bien y fue mérito suyo que nos metieran atrás. Sabíamos que Vallecas era un campo complicado donde todo el mundo sufre con el apoyo de su gente, pero también hay que hacer autocrítica y reconocer que no estuvimos al nivel de la primera parte. Y cuando lo bajas lo terminas pagando.

– Imanol fue el primero que hizo autocrítica y admitió que quizás se equivocó al hacer tantos cambios tácticos en el partido...

– Es responsabilidad de todos, tanto cuando las cosas salen bien como cuando salen mal. En la segunda parte no encontramos esa comodidad en cuanto a sensaciones de juego de la primera y también empezamos a perder duelos. Vimos que el rival se reponía, iba hacia arriba y en esa incomodidad empezaron las dudas. No creo que sea responsabilidad solo del entrenador. Todos debemos ser autocríticos pero sin hacer un drama de este empate. Nosotros somos los primeros que queríamos ganar pero no pudo ser y ahora nos quedan cuatro finales por delante que debemos afrontar más unidos que nunca.

– ¿Se puede hablar de oportunidad perdida?

– Sí, esa sensación está ahí. Sobre todo por la primera parte que hicimos y por ir por delante en el marcador. Pero bien mirado en la segunda mitad no hicimos méritos para ganar y hemos sumado un punto. Ahora todos nos lamentamos. Pensamos que podíamos haber aguantado con la portería a cero, que si hubiésemos marcado algún gol más en la primera parte... No sirve de nada y hay que mirar hacia adelante porque estamos convencidos de que vamos a ir a Europa.

– Pero hacía tiempo que a la Real no se le veía a merced del rival y menos contra un equipo de la mitad de la tabla...

– No todos los partidos son iguales. Sabíamos que en Vallecas el Rayo nos iba a exigir mucho, y así ocurrió cuando perdimos el control del partido. Quizás también por méritos suyos. Es una realidad que sufrimos pero también es verdad que en las dos últimas temporadas sufrimos para conseguir entrar en Europa y esta vez no va a ser menos.

– ¿Puede ser que la Real esté acusando físicamente una temporada tan cargada?

– No lo creo. Fue algo puntual. Al equipo le veo en gran forma física todos los días y el míster nos repite continuamente que estamos entrenando muy bien. En Vallecas no hubo un problema físico sino que el fútbol es un deporte de momentos y el Rayo estuvo mucho mejor que nosotros en la segunda parte.

– El octavo ha recortado cinco puntos en dos jornadas y queda a cinco en la clasificación. ¿Hay preocupación?

– Estamos tranquilos más allá de la frustración y la decepción de no ganar en Vallecas. Imanol nos viene recordando durante toda la temporada que hasta el último momento no se va a decidir la clasificación para Europa. La pena es que no podamos tranquilizar más a los aficionados con los resultados, porque venimos de dos empates en tres jornadas, pero son conscientes de que lo estamos dando todo y que vamos juntos en el mismo barco.

– El viernes toca visitar a un Levante que se juega la vida...

– Nosotros también. Prácticamente todos los equipos llegamos a este momento con un objetivo en juego y planteamos los partidos como una batalla en la que hay que estar muy acertados para sacarla adelante.

– En el plano individual, ¿qué ha ocurrido para que haya dejado de jugar estos tres últimos meses?

– Que tenemos un equipazo y hay muchísima competencia. Como mis compañeros, intento ayudar al colectivo y entreno con la mejor actitud e intensidad posibles, pero luego es una decisión del entrenador que juegue o no. Como buen compañero y buen realzale ahora mi prioridad es conseguir estar en Europa y todos estamos empujando en la misma dirección.

– Pero alguna clave tendrá que explique su situación, ¿no?

– El fútbol es así. Hay momentos para todos en la temporada y quizás ahora no esté siendo el mío. En estos dos últimos partidos ante Barcelona y Rayo he podido participar desde dentro unos minutos y con eso me quedo. Ahora lo importante es el grupo, lo individual es secundario.