Un músico donostiarra compone una canción en homenaje a Aitor Zabaleta

El recuerdo de Aitor Zabaleta sigue más vivo que nunca. El músico donostiarra Aingeru Gorrotxategi ha publicado una canción en memoria del aficionado txuri-urdin en vísperas de que este viernes se cumpla el 25 aniversario de su asesinato.

El tema se titula 'Zerutik' (Desde el cielo) y fue escrita un año después de aquel trágico día de 1998 en Madrid. «La escribí hace 24 años como tributo emocional a Aitor Zabaleta, pero me causaba mucha tristeza cantar la canción y hasta ahora no la he grabado», explica Gorrotxategi.

Esa emoción está más que presente en la letra. Está interpretada desde la perspectiva de Aitor en el momento del apuñalamiento y expresa el consuelo que encuentra en el cielo, que es de color blanquiazul, lo que le recuerda a su querida Real Sociedad. Noticia relacionada Hermano de Aitor Zabaleta Iker Zabaleta: «A Aitor le echamos de menos cada día» Álvaro Vicente Como aficionado txuri-urdin, la noticia del asesinato de Aitor Zabaleta supuso un grave varapalo para Gorrotxategi. Además, recuerda que sus amigos también estuvieron en Madrid aquel fatídico día y el miedo se apoderó de su mente por momentos. «La falta tecnología de la época añadió una angustia inimaginable al escuchar en la radio el apuñalamiento de un joven de nuestra ciudad», cuenta. El lanzamiento de la canción, que ya está disponible en YouTube y en el resto de plataformas digitales de música, coincide con el 25 aniversario del asesinato de Aitor Zabaleta. Este viernes una manifestación que partirá a las 19.00 horas desde el Boulevard de Donostia recordará al aficionado txuri-urdin.