«Tenemos que disfrutar de todos estos momentos»

Imanol Alguacil es un hombre feliz. No para de triturar récords. La Real vuelve a la Champions diez años después. «Lo hemos hecho todavía mejor que el año pasado, que ya era difícil. Estamos muy felices», arrancó el oriotarra, que siempre se muestra competitivo. «Tengo la espinita de no haber ganado al Atlético para que la fiesta fuese redonda del todo».

Comenzó entonces una ronda de agradecimientos a toda esa familia que conforman la Real. «Tengo que agradecer a todo el mundo, porque esto es de toda Zubieta. Empezando por el compromiso que han tenido todos los jugadores durante todo el año, pasando por mi staff que trabaja a diario conmigo, y por toda esa gente de Zubieta que cuando yo llegó a las ocho de la mañana ya están trabajando y cuando me marcho a las nueve de la noche sigue habiendo compañeros con los chavales de casa».

El oriotarra es consciente que todo lo que viene consiguiendo la Real es algo extraordinario. Inmerso en ese discurso de querer siempre mejorar, también tiene los pies en el suelo. Sabe de dónde viene este club. «Tenemos que disfrutar de estos momentos, por suerte los estamos alargando durante los años, incluso mejorando, pero mejorarlo aún más empieza a ser díficil». Sin embargo, Imanol no se sacia. «Este equipo tiene ambición y lo va a intentar. Y no es qué hemos conseguido, sino el cómo. Llevamos casi toda la temporada terceros o cuartos, jugando Europa y la Copa, eso me hace estar orgulloso y feliz. Lo hago además con la Real, el club de mi vida y con muchos jugadores de casa».

El triunfo fue gracias a que el Villarreal no ganó en Vallecas. Imanol cortó de raiz cualquier opción de mirar hacia el sur de Madrid. «Lo primero que les he dicho es que no quería ni un teléfono móvil en el banquillo, porque sólo queríamos saber lo nuestro, sin importarnos lo de los demás equipos. Es eso lo que nos ha llevado a tener hoy 68 puntos y estar cuartos. Cuando el resultado se ha complicado sí que hemos tenido noticias del otro partido, pero no hemos dejado de trabajar para empatar».

Griezmann, feliz por la Real Sociedad

«La Real se clasifica para la Champions, así que ha sido una jornada maravillosa. La Real me lo dio todo. Con 14 años no me quería nadie en Francia y me abrió la puerta, por lo que siempre estaré agradecido. Si soy el jugador y la persona que soy hoy, también se lo debo a la Real Sociedad», declaró Antoine Griezmann mientras los jugadores txuri-urdin celebraban en el terreno de juego colchonero.