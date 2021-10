Así han analizado en directo la victoria de la Real los periodistas de El Diario Vasco

23:09 Gracias por seguir con nosotros el partido. La próxima cita, este domingo a las 21 horas con el Atlético de Madrid - Real Sociedad 23:03Antxon Blanco Y ahora a pensar en el partido el domingo (21 horas) en el Wanda ante el Atlético. Con un ojo en la enfermería, que está a tope. Vaya racha. Hoy ha caído Zubimendi. 23:01Antxon Blanco Otro partido sin encajar, circunstancia de mucho mérito. Remiro hoy ha estado brillante. Una pena que las baterías de Silva se agoten tan pronto. Mucho mérito de Guevara. Sorloth da al equipo cosas que antes no tenía. Isak siempre con la caña y con movimientos de crack que ofrecerán muchos réditos. 22:59Álvaro Vicente Gabon y a disfrutar de esta victoria. La Real sigue viva en la carrera por el primer puesto. Esa es la mejor conclusión. 22:57Álvaro Vicente La Real ha hecho los deberes. 0-1, otra portería a cero y vuelta a Gipuzkoa. Hay quien decía que la Real iba a golear. No aprendemos. ¿Quién gana fácil en Europa?

22:56Antxon Blanco La Real ha merecido un mejor resultado y no ganar por el error del portero. Pero esto es así. Mucho mejor en la segunda parte. El sube y baja de la primera mitad no favoreció en nada porque el juego de la Real no apareció. Primera victoria en Europa y el equipo muy vivo.

22:56 Jorge Sainz Triunfo algo sufrido por lo corto del marcador, pero la Real ha logrado enfriar el partido

22:55Final del partido 22:55Antxon Blanco Menudo golpeo de Turrientes. Al larguero. Era el minuto 94. 22:54Jorge Sainz Larguerazo de Turrientes 22:52Jorge Sainz Final en Eindhoven. Golpe en la mesa del Mónaco. 22:50Álvaro Vicente Cinco minutos más.

22:47 Álvaro Vicente Mónaco 7 puntos, Real 5, PSV 4 y Sturm 0

22:47Jorge Sainz Buenos minutos del de Lezo otra vez 22:46Min. 86. Tarjeta roja para Stankovic por doble amarilla 22:46Antxon Blanco Lobete fuerza la amarilla de Stankovic, es la segunda y por lo tanto expulsado. 22:46Álvaro Vicente Corrijo en el triple empate gana el PSV. 22:45Jorge Sainz En el minuto 90



22:45 Antxon Blanco Partido muy saneado de Guevara. Bien posicionado y oxigenando con sus pases cuando el centro del campo está espeso.

22:45Jorge Sainz Gol del Monaco en Holanda. 1-2 22:43Álvaro Vicente Restan 8 minutos y el tiempo añadido. La Real es líder del grupo con su victoria en Graz y el empate en Eindhoven. 22:40Antxon Blanco Remiro está imperial en esos balones altos. Sin complicarse en esos despejes. 22:40Álvaro Vicente Me parece que estos dos últimos cambios en lugar de mejorar a la Real van a hacer que el Sturm se venga arriba. 22:38Álvaro Vicente No hubiera quitado a Isak. Ganar o empatar no tiene nada que ver. Hoy es el partido para vaciarse.

22:38 Antxon Blanco Menos enfriar el partido y que juegue para el 0-2.

22:37Jorge Sainz La Real, de momento enfriando el partido. 22:37Álvaro Vicente Sorloth tiene la buena costumbre de entregar siempre el balón con sentido a sus compañeros. No me refiero solo a hoy. 22:36Min. 75. Saltan al terreno de juego Turrientes y Lobete por Januzaj e Isak 22:35Raúl Melero Primera intervención de Remiro en el minuto 74. 22:34Álvaro Vicente Se marcha Yeboah, el delantero referente del Sturm.

22:33 Antxon Blanco Veinte minutos para el final. El Graz va a tener que estirarse.Vamos a buscar esos balones profundos. El sueco para correr espacios y el noruego para retener el balón y generar jugada con pases como el del gol.

22:32Min. 72. El Sturm Graz vuele a cambiar a dos jugadores 22:32Álvaro Vicente El gol ha llegado tras un disparo blando de Isak desde un lateral del área que se le ha escurrido entre las piernas al portero del Sturm. 22:31Jorge Sainz Toca ahora aprovechar los huecos que tendrá que dejar atrás el Sturm Graz 22:31Jorge Sainz Están revisando el gol por posible falta de Aihen. Pero lo da. Solo podía llegar en un error garrafal del rival. 22:30Antxon Blanco Ha estado muy rápido Sorloth en su pase a Isak. Buena acción del noruego. Luego, toda la fortuna del mundo. Anchoita del portero.

22:30 Álvaro Vicente Se pone bonito el escenario. Triple empate en cabeza y la Real líder momentáneo.

22:29Raúl Melero Pues Siebenhandl había tenido varias intervenciones de mérito pero... 22:28Min. 68. Gooool de Alexander Isak 22:26Min. 65. Doble cambio en el Sturm Graz 22:25Antxon Blanco Nos caen tarjetas como panes. A este árbitro le gustan los Alpes. Menuda amarilla a Guevara. 22:24Min. 64. Tarjeta amarilla para Ander Guevara

22:22 Antxon Blanco Doble punta y cuatro delanteros coloca Imanol. ¿No perderemos control en el centro del campo?

22:22Jorge Sainz No quiere entrar la pelotita. A ver si Sorloth se estrena y Zaldua repite su buena actuación de Eindhoven. 22:22Álvaro Vicente Me gustan los cambios. Espero mucho de Sorloth y en alguna incorporación de Zaldua. 22:21Min. 61. Doble cambio. Se van Silva y Gorosabel. Entran Zaldua y Sorloth. 22:20Min. 60. Amarilla para Zubeldia 22:19Min. 58. Amarilla para Stankovic tras una falta a Merino

22:16 Jorge Sainz Empata el PSV ante el Mónaco. Primera noticia buena de la noche