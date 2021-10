Sigue en directo la rueda de prensa de Imanol Alguacil previa al derbi

14:19 Finaliza la rueda de prensa de Imanol Alguacil previa al derbi frente al Athletic 14:18 "El ambientazo que se pueda vivir en el Reale Arena va a ser una de las grandes bazas. Es increíble lo que se ha generado entre la afición y los jugadores. Nosotros vamos a poner todo de nuestra parte para que se vayan contentos ganemos, perdamos o empatemos" 14:15 "Es el partido más especial porque es el eterno rival. No hay duda que para todos los que sentimos la Real Sociedad el partido más importantes es contra el Athletic" 14:15 "El Athletic el año pasado también estaba jugando bien, aunque en la final de Copa nosotros estuvimos mejor. En ese sentido, están en un gran momento de forma, es el equipo menos goleado y de los que más centros realizan. Son muchas las cosas que están haciendo bien y por eso tienen los puntos que tienen" 14:13 "Son muchas las bajas que hemos tenido y el equipo de una manera u otra ha ido compitiendo. Para ser competitivos es importante tener fondo de armario y eso estamos intentando hacer" 14:12 "Los jugadores saben lo importante que es este partido para todos. Para mi es el partido más especial"

14:11 "Barrenetxea aunque está en la convocatoria, no está para 90 minutos. Oyarzabal ha estado muy cerca y ha forzado, lo ha intentado pero no ha podido ser. Vamos a ver si lo podemos tener para el jueves"

14:10 "Es momento de disfrutar. La clasificación dice que estamos en un buen momento. Mañana vamos a intentar hacer disfrutar a los aficionados y que se vayan contentos a casa" 14:09 "El equipo ha dado un paso adelante en cuanto a madurez y también en el aspecto defensivo. No estamos acertando mucho en ataque pero sí en defensa porque estamos dejando nuestra portería a cero" 14:07 "No tengo dudas de que el partido va a ser muy parejo porque el Athletic está en un buen momento de forma" 14:06 Portería: "Es una noticia muy buena. No os voy a decir quién va a jugar mañana pero es una buena noticia tener a todos enchufados". 14:05 Derbi: "Es uno de los partidos más especiales, más jugándolo en casa. Los jugadores lo saben, pero lo hemos preparado como uno más".



14:04 Enfermería: "Mikel Oyarzabal no llega al partido de mañana, Barrenetxea sí".