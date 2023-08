Sigue en directo la rueda de prensa de Imanol Alguacil

13:55

«Yo soy muy de la cantera. Quiero que Jon Martín se quede a entrenar con nosotros, me transmite mucho. El ratio de 60% canteranos-40% de fuera me preocupa poco. Son los canteranos los que nos van a decir cuántos habrá en el primer equipo, son ellos los que deben tirar la puerta. Me encanta darles oportunidades, pero se lo tienen que ganar».