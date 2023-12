Así te hemos contado la rueda de prensa de Imanol Alguacil

13:13

Preparación del partido

«Sé lo que es estar en la parte de abajo porque empecé en los alevines del Orioko. Máximo respeto al Andratx y otros clubes que además de tener su profesión disfrutan de esa pasión. Yo tengo analistas, pero también he visionado los partidos del Andratx. No cambio nada, siempre me tomo todos los partidos muy en serio».