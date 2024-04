13:49

«Hacer historia en el club»

«Para un entrenador y equipo, dar continuidad durante cinco años a esto es lo más importante. No es competir un año, llegar a una final de Copa, ganarla y el resto de los años no entrar en Europa o no competir, no. Es durante cinco años entrar en Europa, cosa que la Real no ha hecho en su historia y que lo logran muy pocos equipos».