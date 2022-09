Sigue en directo la rueda de prensa de Imanol Alguacil

13:58 Hasta aquí la rueda de prensa de Imanol Alguacil. Muchas gracias por seguir en directo con nosotros la rueda de prensa, que paséis un feliz viernes. 13:57 "¿Ir 2-0 ganando? Jajaja... me da igual, yo lo que quiero es ganar. Algún día llegará un resultado holgado, estoy convencido de que algún día vamos a ganar por varios goles" 13:57 "Veo muy bien a mis jugadores, pero es obvio que tenemos unas cuantas bajas, y eso para un tramo así nos puede afectar, pero nos vamos a adaptar, es lo que hay. Esto es fútbol de primer nivel, es imposible salir a todos los partidos con la misma energía y frescura. Pero tened claro que estamos en un muy buen momento y que tengo a todos los chavales con muchas ganas de jugar" 13:55 "Esta es una fase más del campeonato" 13:54 "Quiero que cuantos más jugadores nuestros vayan al Mundial, mejor. Eso querría decir que tenemos una plantilla de mucha calidad, quiero lo mejor para mis jugadores" 13:54 "¿Luis Enrique? Ya le he escuchado. Los dos nos entendemos muy bien, me cae fenomenal y es un gran entrenador. Los dos tenemos claro lo que queremos de Mikel, que se recupere lo antes posible y bien. Máximo respeto a Luis Enrique"

13:52 "¿Carlos Fernández? Está loco por volver. Está loco por demostrar el jugador que es, igual de loco que estoy yo de verle y que nos dé ese rendimiento que creemos que tiene. Es un futbolista diferencial, que no está en Zubieta, y si está bien siento que nos va a dar muchas alegrías. Vamos a ver si esta vez es la definitiva"

13:51 "El Girona juega súper bien al fútbol, hacen muy bien las cosas. Va a ser complicado, pero creo que si nosotros hacemos lo nuestro vamos a estar muy cerca de ganar" 13:50 "Cho... no me quiero aventurar con él. Hoy mismo, con los preparadores, no hemos tenido sensaciones positivas. Hay que ir día a día, es una rotura de isquio en un jugador de mucha potencia, así que tiene que estar muy bien recuperado. Es un jugador joven que no conocemos su cuerpo muy bien y tenemos que ser precavidos" 13:49 "Ya hemos vivido otras rachas parecidas de partidos seguidos. Ya hemos tenido rachas malas de sacar muy pocos puntos y nos hemos rehecho. No va a pasar nada por perder tres partidos seguidos, habrá que seguir. No vamos a cambiar nuestra forma de trabajar, tenemos claro cómo tenemos que afrontar el día a día y los partidos" 13:47 "Arambarri no puede jugar con nosotros porque si no ya no puede volver al filial (en Europa sí puede). En el puesto de central pueden jugar Urko, Diego Rico o Zubimendi. Ya veremos, pero trabajaremos para que estas ausencias no se noten demasiado" 13:46 "Soluciones atrás... no sabemos cuánto va a estar parado Zubeldia. La rotura del mismo grado en un jugador u otro es diferente en cada deportista. Vamos a ver cuándo vuelven Robin e Igor, tenemos que ir poco a poco y estudiando bien su evolución"

13:45 "Sí, me motiva mucho la tanda de 13 partidos seguidos. Quiero demostrar que somos capaces de afrontar este desafío. Me da respeto, sí, pero sobre todo tengo ilusión por afrontar esto"

13:44 "Los jugadores y yo lo tenemos muy claro: partido a partido. Solo sé que jugamos contra el Girona, el siguiente rival no sé cuál es" 13:43 (respuesta sobre Carlos Fdz) 13:43 "De titular no va a salir, pero para salir en la segunda parte sí le veo preparado. Nos puede venir muy bien en la segunda parte. Está entrenando muy bien, y es un futbolista diferente" 13:42 "Sí, Carlos vuelve a una convocatoria. Está bien y está preparado para jugar" 13:42 "¿Miedo a esta tanda de partidos? Para nada, estamos con muchas ganas. Va a ser especial y nos hace ilusión afrontar este desafío, que es muy bonito"

13:41 "Girona va a ser un rival complicado, esto es Primera División. Tiene jugadores buenos y de mucha calidad, les gusta tener el balón, suelen cambiar el sistema... tienen jugadores buenos en todas las líneas"

13:40 "Carlos Fernández sí va a ir a Girona. Van a ser 22 más y él en la convocatoria" 13:40 "Los chavales están bien. Hay buen ambiente, es una pena la lesión de Zubeldia, pero el resto de lesionados están dando pasos adelante, y el resto está muy bien y con muchas ganas" 13:39 Arranca la rueda de prensa.