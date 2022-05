Imanol lo tiene claro contra el Levante: «Silva y diez más»

Imanol Alguacil no suele dar muchas pistas en las previas de los partidos sobre el once que va a poner en liza, pero este jueves ha hecho una excepción. «Silva y diez más», ha desvelado el técnico oriotarra este jueves en rueda de prensa, después de que el canario haya vuelto a una convocatoria tras perderse los dos últimos encuentros por sanción. Eso sí, Imanol no ha ido más allá y no ha querido dar más información sobre un posible cambio de sistema ante el Levante este viernes (21.00) en el Ciutat de Valencia.

Imanol afronta el partido contra el Levante «a vida o muerte, así lo son siempre conmigo», y ha advertido que el Levante va a ser un rival complicado a pesar de ocupar el último puesto de la tabla. «Nadie se fía de nadie, a cualquiera le está costando». El oriotarra prevé un encuentro «de ida y vuelta, con muchas ocasiones en las dos áreas» ante un adversario que «aprieta arriba al hombre, asume riesgos y juega muy bien con el balón».

El técnico guipuzcoano ha insistido en que «hay que matar el partido, porque cuando dejas a los rivales vivos cualquiera te puede dar una sorpresa en Primera» y ha vuelto a entonar el mea culpa por la actuación de sus jugadores en la segunda mitad en Vallecas. «Me equivoqué, pero de puertas para adentro la responsabilidad se reparte. Los jugadores lo tenían muy claro en el césped, aunque no lo pareciera. Alguno no hizo lo que tenía que hacer».

Por último, Imanol ha destacado que la Real «mira hacia sí misma, aunque también hacia arriba» en la clasificación, teniendo en cuenta que esta jornada habrá enfrentamientos directos entre rivales que pelean por Europa.