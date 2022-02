Sigue en directo la rueda de prensa de Imanol Alguacil

13:49 Hasta aquí la rueda de prensa de Imanol Alguacil. En unos minutos podréis disfrutar de la crónica de su comparecencia en la web de El Diario Vasco.

¡Muchas gracias, y que tengáis un buen miércoles! 13:48 "¿Illarramendi? Está bien, si no juega es porque no le pongo yo, porque creo que hay otros que están mejor que él... lleva un par de semanas bien ya. Él ya sabe lo que hay. Se está acercando al nivel que yo quiero de él, y esa es otra gran noticia para nosotros" 13:46 "¿Las bajas del Betis? Prefiero centrarme en lo mío" 13:46 "El Betis está en un punto de madurez idóneo. No solo tienen calidad arriba... tienen de todo, jóvenes, jugadores curtidos, de talento... Tienen mucha calidad. Es un equipo que sin estar demasiado bien te puede meter 4, como nos pasó a nosotros en Liga. Son muy peligrosos, pero también tienen sus debilidades" 13:43 "Repetir puesto en las semifinales de Copa ... no hay palabras. No es habitual. Es algo muy grande... Creo que esto significa que el club está haciendo las cosas muy bien. El de mañana va a ser un partido especial" 13:42 "Nos hace sentir muy fuertes ver que en la convocatoria estamos casi todos. De verdad, es increíble, una noticia buenísima. Entre semana hemos entrenado muy bien. Pero es mañana cuando hay que demostrar... espero acertar con el once inicial. A partir de ahora todos van a tener oportunidades"

13:41 "Insisto, no quiero que se repita lo del Atlético de Madrid, quiero que el Betis sea recibido como se merece. Hay que tener respeto por todos los rivales"

13:40 "¿Revancha? No, tengo ganas de ganar, nada más. Es cierto que nos han eliminado las dos últimas veces, pero solo queremos hacer un gran partido, ganar y llegar a las semifinales" 13:39 "Ojalá el estadio sea una olla a presión" 13:39 "Están todos disponibles, ilusionados y en buenas condiciones. Pero tenemos mucho respeto al Betis, porque están en un gran momento. Todas nuestras intenciones hay que demostrarlas en el campo..." 13:38 "Sí, este es nuestro mejor momento de la temporada. Hemos tenido mucho tiempo para preparar este partido, llegamos con pocas bajas, y los jugadores están muy ilusionados" 13:37 "La intención es regalarles a los aficionados otra noche mágica de Copa. Queremos estar en las semifinales"

13:36 "Hay mucho talento en las dos plantillas. No sé cómo va a ser el partido, pero sé que va a ser diferente a lo del Villamarín. En nuestro caso tenemos la ventaja de jugar en Anoeta"

13:35 "Es complicado definir el partido de mañana. La final se está acercando, eso es así... El Betis es un equipazo con un gran entrenador. Es un partido grande para todos. Hace muy poco ganamos la Copa, pero sin público... así que queremos disfrutar lo mismo pero con gente en las gradas" 13:34 "Jugar en casa sí lo considero una ventaja. Espero una recepción como la del día de Mirandés. Pero también pido a los aficionados que respeten al Betis, para que no pasen cosas como la del día del Atlético de Madrid..." 13:33 "No es un desafío personal. Lo que queremos mañana es pasar, porque a los aficionados les va a hacer una ilusión tremenda. El partido de Liga está muy cerca, sí, pero lo de mañana va a ser diferente" 13:32 "Tengo a todos los jugadores bien, no ha habido sustos en los últimos días. Por ese lado, son noticias buenas" 13:32 "Estoy empezando a sentir mariposas en el estómago... los jugadores están bien, ilusionados y con muchas ganas de jugar"

13:31 Arranca la rueda de prensa de Imanol.