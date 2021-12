Imanol: «El Madrid tiene una plantilla espectacular, pero a un partido les podemos meter mano»

14:24 Hasta aquí la rueda de prensa de Imanol Alguacil. En breve, más información en la web de El Diario Vasco.

Muchas gracias por seguir el directo con nosotros. Pasen un buen fin de semana. 14:23 "Ya tengo claro cómo vamos a jugar. No me condiciona nada las bajas de Silva y Merino. Me he olvidado de ellos, solo me preocupan los que pueden jugar mañana" 14:22 "Seguramente va a haber momentos para todos en el partido ante el Madrid. Pero donde hay que marcar la diferencia es en el área" 14:21 "La afición de la Real está súper enchufada. No paran en todo el partido. Pero no vamos a perder la cabeza por contagiarnos de sus ánimos" 14:20 "Merino y Silva... prefieron no aventurarme. No sé qué decir, pero los dos están avanzando en sus procesos de recuperación" 14:19 "Pacheco y Navarro... hay que valorar la situación. Hay partidos para todos. Pacheco le vendría muy bien al Sanse, sí, pero igual nos viene bien a nosotros también. Hay que valorarlo todo. Siempre que podamos vamos a ceder jugadores al filial, pero la prioridad es el primer equipo"

14:18 "¿Courtois? La portería es un lugar ingrato en los equipos grandes. Pero es un gran portero, sin duda alguna. Vamos a ver si es posible que se vea el gran portero que es..."

14:17 "A la hora de preparar el partido solo me condicionan mis jugadores. Siempre salgo al campo pensando que vamos a ganar. Lo más importante es lo que podamos hacer nosotros" 14:16 "La plantilla del Madrid es espectacular. Kroos, Asensio, Modric, Casemiro, Carvajal, Benzema... solo han perdido un partido. Si van líderes, es que algo estarán haciendo bien. No me creo eso de que estén por debajo de su nivel. Es un equipo que está a otro nivel" 14:15 "¿Vinicius? No me sorprende su nivel. Ahora está metiendo más goles, ya está. Se le ve con más calma a la hora de finalizar. Pero siempre nos ha complicado la vida. Está madurando" 14:14 "Tengo claro que los cuatro de arriba van a ser los de siempre. Pero a un partido... estamos convencidos de que podemos ganarle al Real Madrid. Todos los jugadores mañana van a salir a ganar" 14:13 "Lo estamos haciendo bien, pero siento que tenemos un amplio margen de mejora. Los partidos los marcan los pequeños detalles, son los que marcan la diferencia. Hay muy pocos partidos que se ganan con solvencia"

14:12 "El club desde que entré yo en categorías inferiores no ha hecho más que crecer. Es cierto que en los últimos años estamos sacando más resultados, pero el trabajo de cantera viene de mucho tiempo atrás. Esto no es casualidad, es mérito de los trabajadores de la cantera"

14:11 "Es complicado preparar el partido, porque hasta Ancelotti ha dicho que sus jugadores hacen cosas que no entrenan. Sabemos que tenemos enfrente al mejor equipo de la Liga, pero vamos a intentar hacer lo nuestro. Últimamente estamos siendo capaces de competir contra el Madrid. Mañana lo intentaremos otra vez" 14:10 "¿El Zamora? Hay muchos rivales que no nos traen recuerdos agradables en la Copa, pero ... ahora las cosas están cambiando. Habéis dicho que no sabemos competir entre semana, que si se nos atraganta no sé qué entrenador... a nosotros solo nos preocupa el futuro" 14:09 "Nosotros no hemos perdido la alegría por perder dos partidos, eh. Eso os lo garantizo. Nos da igual el rival, tenemos claro que nos debemos a un escudo y a una afición que está súper volcada con el equipo" 14:08 "No hay excusas en Anoeta. Ya veis el ambiente que hay en Anoeta todos las semanas, es increíble. Ahora tenemos que darles una alegría nosotros, que se queden orgullosos de nuestro trabajo" 14:08 "El Madrid está metiendo muchos goles, y hace muchos tiros a puerta cada partido... pero lo cierto es que el estadio va a estar lleno y que tenemos una ilusión terrible. Si hacemos nuestro partido, podemos ganar"

14:07 "Estamos bien físicamente, Zubeldia y Guridi van a estar en la convocatoria"

14:06 "A todos nos gusta jugar contra el Real Madrid, por supuesto. Pero insisto, he preparado este partido igual que contra el Panadería Pulido" 14:06 Imanol felicita a todos los euskaldunes por su día. "Zorionak euskaldun guztioi!" 14:05 Arranca la rueda de prensa. 14:04 La Real Sociedad visitará al Zamora el miércoles 15 de diciembre. Si es capaz de superar la eliminatoria, entrará en el sorteo de los 1/16 de final, sorteo puro sin condicionantes en el que ya entran Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club. 14:02 La actualidad del equipo realista este viernes pasa por Zamora, que es el próximo rival de los txuri-urdin en la Copa, y por la convocatoria para el encuentro de Liga de mañana, ante el Real Madrid. En unos minutos, más información en la web del DV.

