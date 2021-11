Imanol: «Queremos demostrar desde mañana lo que queremos hacer en esta Copa»

Imanol ha dado la máxima importancia al partido de mañana contra el Panadería Pulido. «Es un partido de Copa y los jugadores se lo toman así. No nos importa el nombre y la categoría del rival, es un partido de Copa y jugamos con la Real. Eso es lo más importante. Les he dejado claro a los jugadores que si alguno piensa en el sábado, primero tienen que hacerlo bien mañana».

Tan en serio se ha tomado el equipo el partido que «lo hemos preparado igual que los de Primera. Incluso el vídeo a los jugadores lo hemos preparado igual. No cambia nada. Desde que estoy aquí ha sido siempre igual. Los nuestros van a conocer a sus jugadores, igual que a los del Real Madrid. No nos van a sorprender. Si hay algo que nos ha caracterizado es jugar cada partido a tope, da igual el nombre y categoría del rival de enfrente».

El míster no ha desvelado si dará la oportunidad a potrillos del filial, pero según sus palabras, no lo tendrán tan fácil. «No es un partido propicio para los que menos juegan, es propicio para ganarlo y pasar a la siguiente eliminatoria. Van a jugar los que entiendo que van a ganar el partido. Vivo esto al día. Voy a dirigir al equipo y tenemos que pasar la eliminatoria. Para eso voy a sacar el mejor once».

Imanol ha recordado que en el torneo del K.O. «siempre hay alguna sorpresa. Haremos lo que podamos para ganar y que no haya sorpresa. Desde luego no será porque no hemos preparado el partido. Sabemos cómo juegan y qué hacen. No están en un buen momento, les cuesta marcar, pero ellos también estarán con gran ilusión. Ya sabemos cómo son los futbolistas canarios, técnicamente bien dotados. Seguramente querrán hacer el partido de su vida. Vamos a ir partido a partido y con humildad. Ambición, sí, pero con la palabra no vale. Hay que demostrarlo, y desde el principio. Queremos demostrar desde mañana lo que queremos hacer en esta Copa».

Imanol ha convocado a Ayesa, Nais y Olasagasti del Sanse y ha dejado en casa a Zubeldia del primer equipo. «Igor lo estamos cuidando lo más posible por su tema del pubis, al menos para que pueda enlazar un partido cada siete días. No es lo mejor pero no podemos hacer otra cosa. Es una lesión muy latosa. Mientras pueda competir cada siete días, ni tan mal. Beñat (Turrientes) venía quejándose del recto anterior y hoy no ha estado cómodo en el entrenamiento. Por eso entra Olasagasti de su parte. Todos los demás están bien y recuperados», ha comentado.

Illarra no está bien

También ha reconocido que Illarramendi, sancionado desde la Copa del año pasado, no está aún para jugar. «Todavía no está del todo bien. Seguramente, aunque hubiera podido jugar, no hubiera echado mano de él. Sigue en el proceso de adaptación y todavía no está en el nivel que tiene que estar para competir».