«Mientras yo esté aquí el equipo no se va a confundir»

La Real Sociedad afronta una nueva tacada de ocho o nueve partidos hasta final de año. El equipo se marchó líder al parón. «Se nos ha hecho largo, pero nos ha venido bien para analizar y mejorar, también para recuperar gente», declaró Imanol Alguacil en rueda de prensa este viernes. El de Orio repasó la enfermería. «Oyarzabal está para ser titular, Merino se marchó con molestias pero desde que ha llegado está perfecto, Guridi ha hecho su primer entrenamiento mientras que Illarramendi no está para entrar en la convocatoria». El míster hizo especial hincapié en el mutrikuarra. «Hace diez días tuvo una pequeña recaída cuando estaba llegando a su mejor nivel. Ha vuelto a entrenar con el grupo y cuando Asier esté bien nos va a dar mucho. Dio un paso atrás, vamos a ver si le recuperamos y es la definitiva porque se estaba acercando a una buena versión», remarcó.

La Real está en uno de los mejores momentos de su historia. El equipo va líder, tiene una salud económica de hierro y recibe premios allá por donde va. Imanol se encarga de que sus chicos tengan los pies en el suelo. «Mis jugadores no se confunden, saben lo que hay, al igual que su entrenador. Esto en dos partidos cambia. En dos, no en cinco. Los jugadores tienen claro el mérito que tiene lo que estamos haciendo, pero en el fútbol se vive del presente, que es el Valencia». Para los aficionados es una situación «inmejorable, pero yo como entrenador solo pienso en mejorar y trabajar para darle continuidad a los resultados. Mientras esté yo aquí no nos vamos a confundir. Que la afición lo disfrute, pero ni yo ni los jugadores sacamos pecho por la situación», mandó un mensaje cristalino a los suyos.

Imanol incidió en esa misma idea. «El domingo la Real no va a pensar en el liderato, solo en ganar el Valencia y luego el siguiente partido. Se lo escuché a Mikel Oyarzabal, no puedo estar pensando a largo plazo, pero ni yo ni los jugadores, porque no sé hasta cuando voy a estar aquí delante vuestro», sonrió para que la parroquia txuri-urdin no se alarmase.

El domingo llega a Anoeta un Valencia «que ha ido variando cosas, les fue bien al principio y lo mantuvieron pero cuando no han tenido resultados han cambiado algo. No sabemos qué equipo veremos, supongo que han trabajado cosas en el parón». Sobre el tipo de partido declaró que «no sé que Valencia vendrá, pero nos adaptaremos siendo fieles a nosotros mismos. Espero un equipo competitivo, que es capaz de ir a presionar arriba al Barcelona a pares, pero que también puede juntar seis jugadores atrás con los extremos ayudando».

Además, añadió que Bordalás «es un grandísimo entrenador y por la plantilla que tienen van a estar arriba peleando por nosotros, espero que por Europa». Echó la vista atrás para recordar que «el año pasado nos ganaron» en casa aunque «creo que hicimos méritos como para ganar, pero no estuvimos acertados en el remate», lamentó.

«Quiero que Januzaj renueve»

Puntualizando en nombres propios, Imanol Alguacil fue preguntado por Januzaj, que ha participado en todos los partidos desde que comenzó el curso. «Me gustaría que trabaje como lo está haciendo. Cuando no ha jugado es porque no se lo ha merecido, ahora está entrenando como nunca y ojalá le de continuidad, pero es que además tiene margen de mejora, lo puede hacer mejor y es un jugador diferencial». Se pronunció sobre su posible renovación. «Ahora es él quien está mejor que todos los demás, ojalá pueda renovar porque jugadores como él hay pocos», fue sincero.

Volvió la metáfora de la ola e Imanol continua con la intención de cogerla y «surfearla». «Vamos a ir pasito a pasito y el siguiente es en casa. La ola la vamos a coger aunque sea grande, la remaremos entre jugadores y afición, a ver si somos capaces de surfearla que eso es lo complicado», sentenció.