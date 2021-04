Imanol Alguacil: «¿El pasillo? No me importa, lo único que quiero es ganar» El técnico txuri-urdin admite que Guridi y Zaldua también están tocados y que el equipo debe echar el resto para volver a Europa ENEKO P. CARRASCO Actualizado a 06/04/2021 13:51

Liga, Liga y Liga. No hay más palabras en el vocabulario de Imanol Alguacil. El entrenador de la Real Sociedad ha valorado este mediodía ante los medios de comunicación la actualidad del primer equipo y ha lanzado un mensaje claro: «La final de Copa es pasado, ahora solo pensamos en la Liga». Con algo menos de voz que de costumbre por lo larga que fue la emocionante noche del sábado, el entrenador oriotarra ya piensa únicamente en el derbi de mañana: «El objetivo es siempre ganar, mañana también. Es un partido importante, un derbi siempre lo es. Espero que seamos capaces de ganar de nuevo al Athletic».

Respecto al tipo de partido que se espera en el terreno de juego donostiarra, Alguacil ha apuntado que «va a ser un choque totalmente distinto, los dos equipos hemos olvidado la final, estoy seguro de eso. Probablemente salgan jugadores distintos en los onces iniciales también, por eso digo que es imposible que sea el mismo partido. Nunca hay uno igual. Espero un partido muy igualado, es la tónica de los últimos años».

Las lesiones de Asier Illarramendi y David Silva han sido, sin lugar a dudas, las notas negativas del maravilloso viaje de 48 horas a Sevilla, que se saldó con un histórico triunfo ante el Athletic. Pero es que además de perderles a ambos para las próximas tres o cuatro semanas, en la convocatoria de mañana tampoco estarán Guridi y Joseba Zaldua, los dos con molestias que arrastran desde la semana pasada.

«Ambos lo tienen muy complicado, no sé ni siquiera si van a llegar para el partido del fin de semana. Confiamos en que con unos días de descanso vayan mejorando. Las bajas de Asier y David... qué puedo decir, son muy importantes, son jugadores que marcan la diferencia. Pero no hay excusas, es la hora de que el resto de la plantilla demuestre su nivel también».

Respuesta para Raúl García

El técnico txuri-urdin ha sido cuestionado también por el famoso pasillo que deberían realizar los jugadores del Athletic a la Real Sociedad al inicio del choque de mañana. «No me importa nada, no sé lo que va a pasar, no tengo ni idea. Lo único que me preocupa es ganar», ha respondido sin dudar. «Hagan lo que hagan, el Athletic demostró lo gran equipo que es el sábado. Es fácil estar a las buenas, pero la grandeza se demuestra en la derrota. Les doy las gracias por su comportamiento. Creo que ambos equipos estuvieron a la altura de las circunstancias», ha sentenciado cuando le han recordado las quejas de Raúl García y el alcalde de Bilbao.