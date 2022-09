Imanol: «¿Las lesiones? Mala suerte, pero no hay tiempo para llorar»

17:35 Imanol: «Ojalá que todos los aficionados estén con todas las ganas que tenemos nosotros. Necesitamos al público, además más este año. Con el carrusel de partidos que vamos a tener. Hasta ahora, han sido un apoyo incondicional. Ojalá vuelvan a demostrar el buen apoyo que dan». 17:33 «El Omonia es un equipo valiente que puede ir a la presión o pueden juntarse y salir bien en transición. Lo bueno del Omonio es que tienen un buen colectivo, un buen entrenador y jugadores que quizás no tienen nombre, pero son habilidosos». 17:31 Sobre las lesión de Barrenetxea: «Sabíamos que iba a tener altibajos. Se va a citar en Madrid para que lo vean otra vez. Hay que gestionar las cargas». 17:29 «Una vez que se lesionan, como sé que se van a preparar bien por el personal médico y físico, yo me centro en los jugadores disponibles que tengo. Nos da pena, pero ya está. No me gusta la gente que va por ahí dando pena, poniendo excusas. Hay que hacer frente las adversidades», explica Imanol. 17:27 Sobre cómo están los ánimos en la plantilla: «Fijaos en los lesionados de los últimos meses: Oyarzabal, Sadiq, Barrene, Carlos. Jugadores importantísimos. Pero nunca me he quejado o llorado. Hay que seguir trabajando y mirar adelante». 17:25 «Para todos los rivales es especial jugar contra la Real Sociedad. Te lo dicen ellos mismos: cuando viene el Barcelona o el Madrid ellos mismos lo dicen. Eso dice mucho de nosotros, del equipo y de los aficionados», afirma el oriotarra.

17:23 «No éramos tan buenos en Old Trafford, ni tan malos en Getafe. Por lo que hay jugar todos los partidos. Hay que ganar y sacar los tres puntos, pero para mí tiene más valor la actitud. Hay que darlo todo en el campo», continúa el técnico.

17:22 «Tenemos claro que tenemos que hacer lo nuestro, nuestro modo de juego. Mantener la concentración al máximo. Tienen jugadores habilidosos que van bien en transición», explica Imanol sobre el Omonia. 17:18 Toma la palabra Imanol. «Mala suerte, no se puede decir de otra manera. En los últimos años los trabajos de prevención han subido mucho y siguen produciéndose estos cruzados. Mala suerte. Poco tiempo para llorar. Hay que levantarse y ganar». 17:17 «Fue una triste noticia tanto la derrota como la lesión de Sadiq. Veníamos de ganar en Old Trafford, pero al final, hay que salir al campo y conseguir los tres puntos», termina Aritz. 17:15 «Todos los partidos muy difíciles. Tenemos claro que si no hacemos las cosas bien, no consigues la victoria. Tenemos que estar muy metidos en el partido para sacar los tres puntos», prosigue el central. 17:13 «Tenemos claro cómo queremos salir contra el Omonia. Seguramente, si hacemos bien las cosas sacaremos algo positivo. Cada partido es diferente. Tenemos ejemplos de lo que pasó la temporada pasada ante equipos pequeños en Anoeta. Hay que salir preparados», continúa Aritz.

17:12 Sobre las lesiones: «Son noticias malas, desde luego. Las lesiones son parte del fútbol y hay poco qué hacer. Queremos dedicar la victoria a los lesionados», explica Aritz.

17:11 Sobre la derrota en Getafe: «Solo estamos mirando al siguiente partido. Cada partido es un mundo y ya estamos pensando solo en mañana», afirma Aritz. 17:10 «Esto era lo que queríamos. Seguir en Europa y jugar delante de los aficionados. Queremos seguir con la buena dinámica en Europa», comienza Aritz. 17:09 Salen ya los protagonistas. «Mucha gente hoy», bromea Imanol. 17:08 El Omonia Nicosia no debería suponer un partido difícil para los realistas. Los de Chipre vienen de perder 0-3 ante el Sheriff en casa.

17:03 Estamos a la espera del comienzo de la rueda de prensa. En breve saldrán Imanol y Aritz. 17:02 La buena noticia es la vuelta de un lesionado, Diego Rico. Entre Aihen y él deberá elegir Imanol para el lateral izquierdo. 17:02 Imanol ha hecho pública la lista de convocados, que queda así: Remiro, Zubiaurre, Marrero, Aihen, Gorosabel, Rico, Pacheco, Zubeldia, Aritz, Pacheco, Sola, Zubimendi, Illarra, Merino, Cho, Take Kubo, Guevara, Navarro, Silva, Sorloth, Turrientes, Brais Méndez, González de Zárate y Karrikaburu. Marrero y estos dos últimos son los jugadores que refuerzan al equipo desde el filial. 17:01 Más allá de lo que ocurre entre bastidores, lo que importa ahora es el siguiente partido, ante la que es presumiblemente la 'cenicienta' del grupo de la competición continental, el Omonia Nicosia.



16:59 El comunicado hecho público está mañana por la entidad realista ha continúa así: «(Barrenetxea) Fue intervenido quirurjicamente por el Dr. Lasse Lempainen el día 11-01-2022». Dentro de su proceso de recuperación, la Real Sociedad ha asegurado que «durante las últimas semanas se ha encontrado más incómodo, algo posible dada la complejidad y gravedad de la lesión».

16:57 La actualidad txuri-urdin pasa ahora por la enfermería.

Ander Barrenetxea es el último integrante de la lista de lesionados de la primera plantilla txuri-urdin, que empieza ya a asustar (Le Normand, Carlos Fernández, Mikel Oyarzabal, Sadiq Umar, Martín Merquelanz, además del mencionado 'Barrene').