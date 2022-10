No hay quien frene a la Real Sociedad, que sigue sumando por victorias sus partidos tras el parón de septiembre. Después de las logradas ante Girona y Sheriff, ahora se añade esta ante un Villarreal al que pasó por encima durante gran parte del partido y que solo la falta de puntería en la segunda mitad le impidió ganar de una forma más cómoda. Brais, el pichichi de la temporada, firmó el tanto de la victoria en el minuto 32. Y eso que el Villarreal llega físicamente con las piernas más descargadas.

Desde el jueves por la noche se sabía que el cuadro castellonense iba a poder presentar un once prácticamente fresco porque ante el Austria Viena alineó a su segunda unidad, mientras que la Real no puede hacer lo mismo al tener tantos lesionados. Al menos ha podido incluir a Le Normand y Cho en la convocatoria, aunque no estaban para participar desde el inicio, por lo que la alineación ha sido muy similar a la que jugó ante el Sheriff. Ambos salieron en el tramo final.

Los dos cambios que ha introducido Imanol han sido la entrada de Aihen por Rico y de Zubimendi, al que había reservado en la Europa League por un golpe en la rodilla, en lugar de Guevara. El resto han jugado los mismos del jueves, con Remiro bajo palos; Sola, Aritz y Pacheco completando la defensa; Merino, Brais y Silva por delante de Zubimendi; y Kubo y Sorloth como hombres más adelantados.

En las filas contrarias se ha dado todo lo contrario. Emery solo ha mantenido a Coquelin y Danjuma del jueves y ha metido hasta nueve jugadores descansados como Rulli, Femenía, Albiol, Pau, Pedraza, Parejo, Capoue, Lo Celso y Yeremy.

La Real ha sido muy superior en la primera parte, cuando se coló por la banda izquierda para llegar a las inmediaciones de un nervioso Rulli. Después de sendos remates lejanos de Sola y Brais que no cogieron portería, un error del argentino ha dejado el balón en los pies de Brais, que no pudo superarle en el mano a mano. A la media hora una jugada de Aihen con centro al área ha sido mal despejada por Albiol y Zubimendi ha rematado de zurda alto.

Después ha sido Silva el que se ha colado por el pasillo interior izquierdo, con la colaboración de Aihen, para filtrar un pase a Kubo cuyo disparo bloqueó a córner Albiol. Tanto iba el cántaro a la fuente que tenía que romperse. Y lo hizo en el minuto 32 en un córner desde la izquierda mal despejado por la defensa del Villarreal que ha aprovechado Merino para picar de primeras a la espalda de la zaga rival hacia Brais, que con astucia ha colocado el balón por debajo de las piernas de Rulli, Un golazo que hacía justicia a una primera mitad en la que la Real fue muy superior.

Tras el descanso ha tenido hasta tres grandes oportunidades para haber ampliado la cuenta por medio de Silva y Sorloth, en dos ocasiones, pero no han entrado y ello ha provocado que haya habido que sufrir hasta el pitido final con una gran intervención salvadora de Remiro en el descuento a disparo de Morales.