Illarramendi, titular en el partido su despedida

La Real Sociedad despide una temporada histórica en un ambiente festivo después de sellar el pasaporte a la Champions la semana pasada, pero eso no significa que el partido ante el Sevilla vaya a ser de trámite. Bastó preguntar a Imanol ayer en Zubieta si pensaba conceder minutos a los menos habituales para darse cuenta de ello: «Me gustaría pero no puedo. La alineación la voy a hacer pensando en ganar. No puedo traicionarme a mí ni los jugadores ni a la afición ni a la competición. Sabiendo que va a haber un componente de disfrute, yo tengo que pensar en preparar al equipo para ganar».

Y es que sí se rasca se descubren alicientes como para vivir un partido interesante en lo deportivo además de la fiesta. El técnico lo tiene claro: «Quiero acabar con 30 victorias esta temporada, mantener la portería a cero una vez más para hacer 24, que la gente de arriba siga haciendo goles y asistencias y regalar una victoria para despedir como se merece a Asier y la afición».

El oriotarra solo tiene las bajas de los lesionados Sadiq y Silva y de Aritz, que vio la quinta amarilla la pasada jornada en el Metropolitano. En la convocatoria figuran los 22 futbolistas restantes de la plantilla que están en condiciones de jugar más el portero del Sanse Unai Marrero.

Por ello, para el partido tan especial Imanol Alguacil saldrá de la partida con el siguiente once: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Pacheco, Rico; Zubimendi, Illarramendi, Brais, Barrenetxea; Take y Sorloth.

Por su parte, el Sevilla saltará al Reale Arena con la siguiente alineación: Dmitrovic; Montiel, Badé, Gudelj, Hormigo; Manu Bueno, Gueye, Óliver, Lamela, Papu Gómez; y Rafa Mir.

