La Real Sociedad cierra el año en el Reale Arena ante Osasuna (16.15). Un partido marcado por la vuelta a la convocatoria de Mikel Oyarzabal, que vuelve tras su larga lesión. No es la final de Copa contra el Athletic, tampoco las semifinales de la Eurocopa en Wembley contra Italia, ni la final de los Juegos Olímpicos contra Brasil, pero el partido de este sábado no andará muy lejos en lo emocional. El eibartarra confirma su regreso desde las tinieblas, del lado más oscuro al que se puede alejar un deportista. Esta tarde vuelve para decir que ya está aquí, que regresa más fuerte que nunca. Le estará esperando una afición que vive entregada a su leyenda.

No hay excusas para no asistir este sábado al encuentro. Vuelve la Real y lo hace con Mikel Oyarzabal. Un buen colofón para cerrar el año y mirar hacia el 2023 con optimismo. Con ilusión. El fútbol no debería de ser una fuente de preocupación. La Real no da motivos para ello.

La Real sale con este once: Remiro; Aritz, Zubeldia, Le Normand, Rico; Zubimendi, Brais, Silva, Kubo; Cho y Sorloth. Oyarzabal está en el banquillo de suplentes. Jagoba Arrasate, por su parte, apuesta por Aitor; Rubén Peña, David García, Unai García, Juan Cruz, Manu Sánchez; Torró, Moncayola, Aimar Oroz, Moi Gómez; y Chimy Ávila.