Real Sociedad - Granada: Tierney debuta como titular

Imanol Alguacil, entrenador de la Real

Sobre la capacidad goleadora: «Si analizas los encuentros, te das cuenta que tenemos ocasiones muy claras de meter gol. Otra cosa es que no acertemos. En ese sentido estamos tranquilos porque el equipo ha sido capaz de generar».

Sobre los tres en empates en tres partidos: «Se achaca al nivel de equipos a los que nos hemos enfrentado. En fases del partido en el que hemos sido superiores, no hemos sabido certificar esa superioridad con goles. Es fútbol y es el nivel de los equipos. No es culpa de la pretemporada. Estamos viendo que todos los equipos son valientes y salen a por el partido y los puntos no se regalan».