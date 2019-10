Real Sociedad Real Sociedad-Getafe: Portu, Merino y Guevara vuelven al once de la Real Arizmendi Imanol Alguacil ha optado por realizar tres cambios para enfrentarse al Getafe IMANOL LIZASOAIN Domingo, 6 octubre 2019, 18:15

Imanol Alguacil ha optado por realizar tres cambios en el encuentro que la Real Sociedad dispuitará ante el Getafe. El entrenador realista ha dado entrada en el once a Portu, Merino y Guevara en detrimento de Januzja, Zubeldia y Zurutuza. Los tres jugadores estarán acompañados por Moyá, Zaldua, Llorente, Aritz, Monreal, Odegaard, Oyarzabal y Willian José.

Por su parte Bordalás se ha decantado por alinear a David Soria, Nyom, Cabrera, Djene, Damián, Maksimovic, Fajr, Cucurella, Jason, Mata y Molina.

El conjunto txuri-urdin recibe esta tarde (18.30 horas) al Getafe con el claro objetivo de marcharse al parón liguero en lo más alto de la tabla. Si saca los tres puntos ante los azulones, la Real dormirá dos semanas en zona Champions, algo inédito en el mes de octubre desde que se lograse el ascenso en 2010.

Enfrente tendrá a una de las escuadras más solidas del campeonato doméstico, aunque el cuadro que dirige Bordalás vendrá con las piernas cansadas después de meterse un viaje de miles de kilómetros entre pecho y espalda para ganar a un viejo conocido de la parroquia txuri-urdin en la Europa League, el Krasnodar ruso.

Cambios en el once y en la lista. La principal novedad que se extrae de la lista de convocados que ofreció ayer el técnico oriotarra es la baja de David Zurutuza. El centrocampista debarra partió como titular el pasado fin de semana en el Sánchez Pizjuán y se vio algo sobrepasado por el ritmo de partido. Hoy, verá el encuentro desde el palco de los no convocados. Tampoco han entrado en esa lista Sagnan, Gorosabel, Le Normand y el lesionado Illarramendi. Caso aparte es el de Rubén Pardo, que aún no ha entrado en ninguna convocatoria de Alguacil. Imanol aseguró en la rueda de prensa del viernes que el de Rincón de Soto «estaba entrenándose como si le fuera la vida en ello», pero pese a sus loas, el riojano volverá a ver una nueva jornada de liga desde la butaca del Reale Arena.

on este once de gala buscará el conjunto txuri-urdin tres nuevos puntos para dormir en zona Champions ahora que llega el parón por los compromisos internacionales. Y es que con la derrota de ayer del Granada en el Santiago Bernabeú, a los blanquiazules se les abre una vía para escalar hasta los puestos de la mejor competición continental, pero para ello primero hay que ganar al Getafe, no nos olvidemos. De lograrse dicho objetivo, habría que remontarse hasta la temporada 2017/18 con Eusebio. La Real arrancó LaLiga con tres victorias consecutivas para ocupar primero el tercer puesto, ponerse líder en la segunda jornada, y bajar a la segunda plaza una semana después, para más tarde hundirse poco a poco en la tabla.

Para asentarse en esa zona donde duermen los mejores clubes de la liga, es indispensable hacer de tu estadio un fortín. Es por ello que el partido de esta tarde ante el Getafe se presenta como una situación inmejorable para hacer del Reale Arena todo un coliseo romano donde al César solo le gusta que ganen los suyos. Imanol tiene ante sí la gran oportunidad de sumar tres victorias consecutivas en su feudo, algo que no ocurre precisamente desde su primera etapa al cargo del primer equipo cuando sustituyó a Eusebio en el tramo final de la 17/18. El oriotarra sacó los tres puntos en el por entonces llamado Anoeta ante el Girona, Atlético de Madrid y Athletic. Llegó incluso a añadir una muesca más a la culata de su revolver tras ganar al Leganés en la penultima jornada.

Por su parte, el Getafe vuelve a la competición doméstica sin apenas descanso tras el largo viaje a Rusia para jugar ante el Krasnodar y lo hace con el chip cambiado, según comentó José Bordalás.

El técnico alicantino sabe de la importancia de este partido porque con siete puntos está cerca del descenso y una derrota, si no le acompañan los resultados de otros rivales, podría meterle de nuevo entre los tres últimos de la clasificación.