Aritz, titular en el último partido

La Real Sociedad recibe esta noche al Atlético de Madrid (22:00 horas) sin nada en juego y con los deberes ya hechos. Los de Imanol Alguacil consiguieron atar su presencia en Europa League la pasada semana en El Madrigal, donde sumaron una meritoria victoria ante el Villarreal (1-2), pero hoy quieren poner punto y final a la temporada con un buen sabor de boca. Y nada mejor para ello que doblegar al Atlético de Madrid, conjunto que se juega el tercer puesto en la clasificación.

La vuelta de Aritz a la zaga junto a Le Normand es la gran novedad en el último once de la temporada. Imanol ha escogido al central beasaindarra para iniciar el choque ante los colchoneros tras varias titularidades consecutivas de Zubeldia. En el resto del once no hay sorpresas, juegan los esperados: Remiro; Aritz, Le Normand, Gorosabel, Rico; Zubimendi, Illarra, Merino, Rafael; Isak y Sorloth.Por parte del Atlético de Madrid, que se juega con el Sevilla el tercer puesto, el 'Cholo' Simeone apuesta de inicio con Oblak; Reinildo, Felipe, Savic, Llorente; Koke, Kondogbia, De Paul, Carrasco; Cunha y Griezmann.

Sigue en directo todo lo que acontezca en el encuentro a partir de las 22.00 horas.