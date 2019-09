La Real vuelve a casa Directo: Real Sociedad - Atlético de Madrid desde Anoeta Nacho Monreal, en la imagen durante el entrenamiento de ayer junto a Januzaj, Le Normand y Odegaard, debutará hoy con la Real. / P. Martínez Inaugura el Reale Arena con el reto de ganar al líder Atlético, que ha hecho pleno en las tres primeras jornadas MIGUEL GONZÁLEZ Sábado, 14 septiembre 2019, 17:54

Un día histórico. La Real Sociedad vivirá hoy la inauguración de su cuarto campo de fútbol con el estreno del Reale Arena, después de haber pasado en sus 110 años de andadura por Ondarreta, Atocha y Anoeta. Aunque aún restan trabajos hasta rematar la instalación, el club por fin podrá presumir de disponer de un campo de fútbol moderno después de más de medio siglo persiguiendo este sueño.

Imanol Alguacil ha dispuesto un once inicial con novedades significativas, no solo por la lesión del capitán Illarramendi. Así, se quedan en en banquillo de inicio nombres importantes como Willian José y Januzaj, además de Zurutuza, Sangalli, Le Normand, Guevara y Remiro. El once inicial está compuesto por: Moyá, Zaldua, Llorente, Aritz, Monreal, Zubeldia, Merino, Odegaard, Portu, Oyarzabal e Isak.

Por suparte el Atlético dispone de inicio un once formado por Oblak, Lodi, Giménez, Savic, Trippier, Lemar, Saúl, Koke, Joao Felix, Vitolo y Diego Costa. Simeone deja en el banquillo a Adán, Arias, Felipe, Hermoso, Llorente, Herrera y Correa.

La ampliación del estadio hasta las 39.500 localidades permitirá, además, establecer un nuevo registro de asistencia que hasta el momento data de la temporada 02/03, cuando en el encuentro contra el Real Madrid se dieron cita 31.529 espectadores. Ahora, con 33.000 socios, más de 2.000 entradas vendidas en taquilla y otras tantas repartidas entre los clubes convenidos, esa marca caerá. Algo impensable cuando se despidió Atocha en 1993 con 12.000 socios.

Pero dentro de la fiesta la Real quiere centrarse en lo deportivo y sentarse a comer en la misma mesa que el Atlético. Ya lo expresó Aperribay el jueves durante la presentación del Reale Arena, cuando dijo que «vamos a ganar seguro», e Imanol lo recordó ayer al afirmar que lo más importante es que sea recordado como el entrenador que logró la primera victoria en el nuevo recinto y no por ser quien lo estrenó.

El encuentro es de suma importancia para el cuadro txuri-urdin en su intención de mantenerse a tiro de la zona noble de la clasificación. Arrancó el campeonato con la desventaja de afrontar las tres primeras jornadas fuera de casa por las obras en el estadio y ha superado bastante bien esa situación gracias a su empate en Mestalla y el triunfo en Mallorca. Sin embargo, tras la derrota en el derbi, no quiere añadir una segunda jornada que le deje sin sumar, por lo que necesita lograr un buen resultado. No hay que perder de vista que para cerrar septiembre tendrá que visitar después al Espanyol, recibir al Alavés entre semana y viajar al Sánchez Pizjuán después. Tanto pericos como sevillistas están este año presentes en la Europa League.

Un partido para estar concentrados

Jugar ante el Atlético de Simeone es hacerlo al filo de la navaja, porque el colchonero es un equipo que rentabiliza al máximo los errores de sus rivales. Ha incorporado a futbolistas de calidad de medio campo hacia arriba y mantiene la solidez defensiva que le ha caracterizado en los últimos años.

Ello obligará a la Real a aumentar su exigencia y su concentración, especialmente en la fase ofensiva ante el gran contragolpe del conjunto rojiblanco. En este sentido las vigilancias y los desdoblamientos se antojan muy importantes para no sufrir en las transiciones defensivas. En Mestalla planteó un partido muy valiente con una propuesta atrevida pero sufrió hacia atrás. En parte por la calidad del adversario, un Valencia que está en Champions, y en parte por despistes en el posicionamiento ofensivo que dejaron demasiados espacios al cuadro ché para contragolpear tras el 1-0.

Buenos estrenos en casa

La Real afronta la cita con el respaldo que le da la historia más reciente en sus estrenos en casa. A pesar de que casi siempre le ha tocado un duro hueso para abrir boca, el bagaje habla de cinco victorias y dos empates en los nueve partidos desde el último ascenso en los primeros encuentros ante su público. La más sonada fue la vivida ante el Real Madrid (4-2) en la 14/15 después de remontar un 0-2 con Arrasate en el banquillo. También se impuso en dos ocasiones al Villarreal, en la 10/11 (1-0) y en la 17/18 (3-0), que acabó ambas temporadas en Europa. Los otros dos triunfos datan de las campañas 12/13 ante el Celta (2-1) y de la 13/14 frente al Getafe (2-0).

No ganó pero supo a victoria el empate (2-2) ante el Barcelona de Guardiola de la 11/12, en el estreno de Montanier en casa, porque supuso remontar un 0-2 adverso, mientras que el 0-0 ante el Sporting de la 15/16 con Moyes dejó un regusto más amargo porque se trataba de un recién ascendido. Las dos derrotas llegaron ante el Real Madrid (0-3) en la 16/17 y el Barcelona (1-2) el año pasado después de ir por delante en el marcador con aquel gol de Aritz.

Al Atlético le cuesta en Anoeta

A pesar de que al conjunto colchonero es de los que peor se le dan a la Real, algo entendible dada su entidad, lo cierto es que en casa ha obtenido buenos resultados contra él en los últimos tiempos. De los cinco enfrentamientos más recientes en el ahora rebautizado como Reale Arena ha ganado tres, lo que no es mal bagaje estando enfrente los de Simeone.

La buena racha se inició en la 14/15, en aquel partido en el que Asier Santana e Imanol Alguacil compartieron banquillo tras la destitución de Jagoba Arrasate. Mandzukic marcó primero pero Vela empató rápido y Agirretxe apuntilló al final con un golazo de cabeza. En la 16/17, la que acabó con la sexta plaza liguera en Vigo, los entonces entrenados por Eusebio reflejaron su superioridad en el marcador con los goles de Vela y Willian José. En la 17/18, ya con Imanol, fue la goleada por 3-0 con tantos de Willian José y dos de Juanmi.