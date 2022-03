Januzaj, Portu y Rico, en el once

Un partido por semana, once hasta final de Liga y un objetivo: amarrar plaza en Europa la próxima temporada. Es lo (mucho) que le queda a la Real. Llegados a este punto, apeada de Europa y de la Copa, a la Real le queda el pan y la mantequilla, como bien dice el sabio Toshack. Y el camino arranca hoy en Anoeta ante un Alavés en problemas, penúltimo en puestos de descenso, al que ni mucho menos va a ser fácil superar porque Mendilibar siempre le trae de cabeza a la Real y porque ya se empieza a notar su sello desde que cogió el banquillo babazorro.

Adnan Januzaj y Diego Rico están de vuelta. Los dos, que no juegan desde el compromiso europeo ante el Leipzig, parten en el once titular que va a poner en liza Imanol ante el Alavés. Portu, que no jugó ningún minuto el último partido, también es titular. Remiro se mantiene en la portería y Gorosabel regresa al lateral derecho al entrar el burgalés ya con el grupo en el izquierdo. Le Normand y Pachecho componen la zaga defensiva. En la medular, respecto al último partido en el Bernabéu, Illarra y Merino son titulares y repiten, mientras que entra Rafinha en sustitución del tocado Silva. Arriba, Portu y Januzaj acompañan en ataque a Isak, que quiere reencontrarse con el gol.

El Alavés, por su parte, sale de inicio con Pacheco; Tenaglia, Laguardia, Lejeune, Duarte; Pina, Pons, Toni Moya; Edgar, Luis Rioja y Joselu.

La Real va a jugar sin Silva porque ayer, por sorpresa, se quedó fuera de la convocatoria por una sobrecarga en el glúteo y cara posterior del muslo derecho. El resto de los cracks de la Real, incluidos Oyarzabal y Merino, entre algodones esta semana al margen del grupo, están disponibles. No hay mucho más que escribir. A estas alturas, casi todo está dicho. Ya se sabe que la Real no está fina, que le cuesta sacar adelante los partidos como a casi todos y que es en Anoeta donde tiene que hacerse fuerte para encarrilar su pase a Europa. Para ello es necesario acabar entre los seis primeros clasificados con la posibilidad de que sean siete si el Betis gana la Copa y acaba entre esos seis.