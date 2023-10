Sigue en directo el RB Salzburgo-Real Sociedad

18:04

Imanol, sobre el RB Salzburgo

«Una vez más, nos confundimos. Aquí sacamos pecho con rapidez, pero el juego pone a cada uno en su sitio. Nos enfrentamos a un gran rival, que me encanta. Presiona arriba una barbaridad, tiene mucho dinamismo, mucha valentía, es atrevido y tiene jugadores muy buenos, en punta, en los laterales... Me encanta porque es un equipo con muchas similitudes con el nuestro, pero con diez u once jugadores por encima del 1,90».