Real Sociedad Guevara debuta como titular Guevara debuta como titular en Liga. Además del canterano, Imanol ha decidido alinear a Rulli, Zaldua, Navas, Aritz, Theo, Zurutuza, Merino, Januzaj, Oyarzabal y Sandro

Ander Guevara debuta en liga con la Real Sociedad como titular en el centro del campo ante el Levante. Ante las bajas de Illarramendi por lesión y Zubeldia por sanción, Imanol ha decido alinear al canterano en el once. Al vitoriano le acompañan Rulli, Zaldua, Navas, Aritz, Theo, Zurutuza, Merino, Januzaj, Oyarzabal y Sandro.

Por su parte, el entrendador del Levante, Paco ópez, ha decidido alinear a Aitor, Coke, Vezo, Chema, Róber, Luna, Campaña, Bardhi, Rochina, Morales, Mayoral.

Ha llegado el momento de que la plantilla de la Real Sociedad demuestre su valía. Después de la goleada en el Pizjuán en la que encajó cuatro goles en veinte minutos, la Real Sociedad tiene una oportunidad inmejorable de reconciliarse con sus aficionados y reengancharse a la pelea europea. Para ello no tiene más que ganar a un Levante que llega como el segundo peor equipo del campeonato en el último tercio liguero, en el que solo ha sido capaz de sumar nueve puntos y ganar dos partidos.

Después de firmar una primera mitad de competición muy floja hasta diciembre que le costó el cargo a Garitano, los realistas no pueden tirar por tierra la recuperación que habían apuntado con la llegada de Imanol. Porque entonces quedará claro que no es un problema de técnicos -bastantes han desfilado por Anoeta en los últimos tiempos- sino de jugadores, que en estas dos últimas temporadas están rindiendo por debajo de lo que se espera de ellos.

De la goleada del Pizjuán apenas se salvan Oyarzabal, Zubeldia, Rulli y tal vez Aritz, que le tocó salir en frío desde el banquillo en mitad del temporal. El resto puede hacer examen de conciencia para afrontar hoy cómo se merece un partido de Primera División que deben ganar sí o sí. Porque hace tiempo que el comodín de las excusas se agotó.

Aceptaremos el argumento de que perder ante el Atlético y el Sevilla es comprensible porque tienen más presupuesto que nosotros. El doble en el caso sevillista y cuatro veces más en el colchonero. No hay más que decir. Pero en el caso opuesto esta lógica no funciona igual. Entonces resulta que la Primera es muy competitiva y que no hay rival pequeño. Algo no me encaja...

Sin margen de error

El margen de error de la Real Sociedad se esfumó cuando equipos con menos recursos económicos como el Valladolid y el Alavés ganaron en Anoeta y otros como el Rayo, Huesca y Girona lograron empatar. Ahora solo vale ganar. El resto será verborrea y disculpas baratas. Estos jugadores deben ser conscientes de que hoy no se trata del clásico partido de viernes que abre la jornada sino de mantenerse o no en la pelea por Europa. Y todo lo que no sea vencer les descabalgaría del objetivo antes de tiempo. Un lujo que un equipo como la Real no puede volver a permitirse por segundo año consecutivo. Porque la temporada se haría larguísima.