Sigue en directo el Rayo Vallecano - Real Sociedad

La Real Sociedad afronta este domingo un choque clave en sus aspiraciones europeas. Los de Imanol Alguacil no pueden fallar si quieren seguir en la pelea por la Europa League y, quién sabe, por la Champions. Eso sí, todo pasa por derrotar al Rayo Vallecano de Andoni Iraola, equipo que encadena dos victorias seguidas y que se mantiene en la zona tranquila de la tabla.

Además de los lesionados de larga duración, Imanol Alguacil encara el partido con la ausencia de David Silva, que hoy cumplirá su segundo partido de sanción tras la roja que le mostró Díaz de Mera ante el Betis por hacerle observaciones. Una victoria ante los madrileños les alejaría del Villarreal -séptimo clasificado-, a la vez que les acercaría a la cuarta plaza que actualmente ocupa un Atlético de Madrid que ayer hincó la rodilla ante el Athletic de Bilbao.

Para ello Imanol ha propuesto un once con cambios significativos. El primero es la vuelta del capitán a la titularidad. Asier Illarramendi saldrá de inicio en el choque ante el Rayo Vallecano. Los txuri-urdin quieren dominar el centro del campo y mantener la posesión. Además, Imanol ha tomado la decisión de dejar en el banquillo a Isak. El delantero sueco no estaba demostrando su mejor faceta goleadora en las últimas jornadas. Se pudo ver ante el Barcelona como el ariete de la Real erró varias ocasiones que la temporada anterior difícilmente hubieran acabado en un sitio que no fuera el fondo de la red. Sorloth, quien sí está cuajando unas buenas actuaciones pese a la falta de gol, contará para este choque con un acompañante muy distinto a Isak: Portu. El murciano, también seco de cara a portería, buscará estrenar su casillero anotador ante la defensa plagada de Iraola.

Para ello, la Real Sociedad saltará al verde del Estadio de Vallecas con: Remiro, Gorosabel, Le Normand, Zubeldia, Rico, Illarramendi, Merino, Rafael, Zubimendi, Sorloth y Portu.

Por su parte, el Rayo de Iraola jugará con: Dimitrievski, Maras, Catena, Santi, Isi, Unai López, Sergi Guardiola, Álvaro, Pathé Ciss, Mario y Fran García.